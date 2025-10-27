Deuda del sistema de salud con el sector farmacéutico asciende a COP $4,2 billones

Un nuevo informe del gremio revela la situación de las finanzas del sistema con los gastos relacionados con los medicamentos. Foto: Cortesía Asocoldro

Un nuevo informe reveló la suma a la que asciende la deuda del sistema de salud de Colombia con el sector farmacéutico para el segundo trimestre de 2025.

Según el reporte, realizado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) y por la firma Sectorial, la cartera total de todos los miembros de esta organización alcanzó COP $4,2 billones.

De esta cifra, sostiene el informe, el 35,3 % corresponden a una cartera vencida, es decir, que son facturas cuyas fechas de pago ya se cumplieron sin que estas fueran saldadas por los actores del sistema.

Como afirma Alejandro Escobar, de la firma Sectorial, “hoy enfrentamos un deterioro financiero estructural, con deudas que a junio de 2025 ascienden, en general, a $24 billones con los proveedores. En este contexto, los pacientes son quienes terminan pagando las consecuencias, con mayores demoras en la entrega de medicamentos, barreras en el acceso a tratamientos y un sistema cada vez más inestable”.

Una de las situaciones que destaca el informe se refiere a lo que ocurre con la Nueva EPS que, según encontraron, para abril de 2025 acumulaba deudas por COP $9,3 billones, equivalentes al 28,5 % de la deuda total de las EPS con el sistema.

“La limitada capacidad para garantizar pagos oportunos a prestadores y proveedores —siendo además la EPS con mayor número de afiliados— ha despertado serias dudas sobre su sostenibilidad. La situación se ha agravado por la inestabilidad de la intervención, el aumento de la cartera vencida y los altos niveles de morosidad“, indicó AFIDRO, a través de un comunicado.

Con estos elementos, el gremio hizo un llamado para mejorar la articulación entre el Gobierno, la industria y los prestadores para asegurar la continuidad de los servicios, atender la crisis de financiación y prevenir un colapso mayor.

Lo cierto es que datos dan una mirada más detallada la situación financiera en el sistema de salud en Colombia. Es de recordar que a mediados de 2025, la Contraloría advirtió que, tras una revisión de los estados financieros de las 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se encontró que la deuda acumulada por servicios de salud prestados, pero aún no pagados a la red de salud, ascendía a 32,9 billones de pesos. De estos, $24.4 billones corresponden a las EPS intervenidas.

“Durante 2024, la deuda a los operadores farmacéuticos aumentó en $1.43 billones respecto a la vigencia anterior (2023), la cual presentaba un saldo inicial de $1.43 billones. Preocupa a la Contraloría, en el marco de este informe, que la deuda acumulada sea el argumento en la barrera de suministro de medicamentos a los usuarios, reflejándose en un aumento importante de las PQR”, se lee el informe del ente de control.

Es de recordar que, ante las críticas por las demoras en los pagos en el sector salud, el Gobierno Nacional ha sostenido que viene realizando los pagos de manera cumplida para asegurar la estabilidad de la prestación del servicio.

