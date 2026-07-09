Docentes afiliados a FOMAG podrán acceder a servicios del Instituto Nacional de Cancerología Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), encargado de pagar las prestaciones de los docentes del magisterio, anunció que había firmado un contrato con el Instituto Nacional de Cancerología (INC) para la prestación de los servicios de salud oncológicos.

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De acuerdo con el FOMAG, con este acuerdo los más de 800.000 afiliados al nuevo sistema de salud del magisterio podrán acceder a todos los servicios oncológicos, como consulta externa, hospitalización, cirugía, apoyo diagnóstico y terapéutico, procedimientos, rehabilitación, cuidados paliativos, medicamentos, insumos, dispositivos médicos, radiofármacos, manejo de complicaciones y medicina nuclear.

“Con esta contratación, pacientes oncológicos que ya venían siendo tratados, así como nuevos pacientes, recibirán una atención más digna, más humana y de calidad”, señaló el FOMAG en un comunicado.

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Uno de los puntos más importantes de este acuerdo, destacó el FOMAG, es que el INC, el hospital oncológico más importante del país, incluirá a menores de edad para diagnóstico o confirmación de patologías oncológicas pediátricas.

Además, se contempla la atención de pacientes con patologías de baja frecuencia y alta complejidad clínica y aquellos que estén georreferenciados en zonas dispersas del país, quienes han presentado una serie de limitaciones para acceder a otros prestadores.

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También se incluirán “casos incidentes y prevalentes que cuenten con historial clínico en la institución”, indicó el FOMAG en el documento y resaltó que este contrato hace parte de los acuerdos a los que se habían llegado previamente con el instituto.

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