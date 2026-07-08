¿Vende cosméticos? El Invima cambió el trámite para comercializarlos

El cambio en el trámite acorta los tiempos de espera. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, 8 de junio, el Invima anunció un cambio en el trámite que se necesita para comercializar cosméticos en Colombia. Desde ahora, la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), el mecanismo mediante el cual una empresa informa al Invima que pondrá en el mercado un cosmético, se hará a través de la plataforma digital InvimÁgil.

En esta herramienta, las personas que comercialicen estos productos podrán autogestionar la expedición automática de nuevas Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO), e incorporar las notificaciones que ya tienen, preservando su información, nomenclatura y vigencia original.

(Lea: ¿Consume suplementos dietarios? El INVIMA lanzó una alerta sobre 18 productos)

Este cambio permitirá obtener el NSO hasta en un solo día, acortando los tiempos en los que se otorgaban las notificaciones. “Para el Invima es muy satisfactorio anunciar que ya los titulares de productos cosméticos podrán gestionar sus notificaciones de manera más ágil y eficiente, fortaleciendo la autogestión y optimizando los tiempos en los procesos regulatorios”, indicó Francisco Rossi Buenaventura, director general del Invima.

Hasta el momento, para obtener el NSO la empresa debía radicar la solicitud, luego el Invima revisaba la documentación, y si todo estaba en orden, expedía la NSO. Ahora, con InvimÁgil simplemente se debe hacer el pago de la tarifa oficial, cumplir con los requisitos establecidos en la plataforma, y el sistema asigna el código de manera automática, sin necesidad de una revisión previa por parte del Invima.

(Le puede interesar: ¿Le ofrecieron una “fórmula magistral” para adelgazar? Esto es lo que debe saber)

Eso no quiere decir que el instituto dejará de hacer control a los cosméticos, sino que el control se traslada principalmente a la vigilancia posterior. La empresa sigue siendo responsable de que el producto cumpla las normas y el Invima puede realizar inspecciones, solicitar información, tomar muestras o imponer sanciones si encuentra incumplimientos.

Para hacer un mejor uso de la herramienta, el Invima recomienda priorizar la sistematización de aquellas NSO sobre las cuales las empresas tengan previsto realizar trámites en el corto plazo, facilitando así una transición ordenada hacia el nuevo ecosistema digital.

Para utilizar estas funcionalidades, los usuarios deben estar registrados en InvimÁgil, contar con los permisos correspondientes para el sector cosmético y cumplir con los requisitos definidos para cada proceso, incluyendo la inscripción de la empresa y, cuando aplique, del responsable técnico.

“El Instituto continuará incorporando progresivamente nuevas funciones relacionadas con el ciclo de vida regulatorio de las NSO. En caso de requerir apoyo durante el uso de la plataforma, los usuarios pueden acceder a InviBot o solicitar acompañamiento a través de la Mesa de Ayuda”, señaló el Invima.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺