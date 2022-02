Dosis de refuerzo ha disminuido, aún más, riesgo de muerte por covid-19 en Colombia

Filas y Vacunacion de Covid -19 Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El Ministerio de Salud acaba de publicar el tercer reporte de la Cohorte Esperanza, un ejercicio con el que ha buscado monitorear y evaluar el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus en Colombia y así poder dar cifras sobre sus beneficios. En este último reporte, además, no solo se ha tenido en cuenta el esquema inicial de vacunación en la hospitalización y la mortalidad, sino que, por primera vez, se revisó el efecto que han tenido las terceras dosis o dosis de refuerzo. (Le sugerimos: U. de Antioquia empezará tercera fase de ensayos de vacuna contra el covid-19)

El tercer reporte, al igual que lo venían señalando los anteriores, respalda la conclusión de que la vacunación contra el covid-19 disminuye el riesgo de hospitalización y muerte, aunque el porcentaje varía según la edad. Además, indica que el riesgo se reduce aún más con la dosis de refuerzo.

A partir de datos recolectados entre el 7 de marzo de 2021 y el 5 de febrero de 2022, en cuanto a hospitalización, se señala lo siguiente. En el grupo de edad entre los 70 a 79 años, por ejemplo, la tasa de hospitalización en no vacunados era de 1.075, mientras en los que tenían el esquema de vacunación inicial llegaba a 539. Lo que quiere decir, en otras palabras, que los segundos tenían 2 veces menos riesgo de ser hospitalizados que los no vacunados. Ahora, si se tienen en cuenta a las personas entre los 70 y los 79 años con dosis de refuerzo, cuya tasa de hospitalización se redujo a 169, la probabilidad de hospitalización fue hasta 6,3 veces menor. (Le puede interesar: El plan de vacunación contra el covid-19 cumple un año: este es el balance)

La regla aplica similar para la tasa de mortalidad. Para este mismo grupo de edad, entre los 70 a los 79 años, las tasas de mortalidad fueron las siguientes: 1.137 en no vacunados, 375 en personas con esquema inicial y 54 en personas con dosis de refuerzo. Lo que se puede interpretar como que el riesgo de morir por covid-19 fue 3 veces menor en personas vacunadas frente a no vacunadas, y hasta 20 veces menor en personas con la dosis de refuerzo frente a las no vacunadas.

En poblaciones más jóvenes, como las personas que están en el grupo entre los 30 y 39 años, el escenario se repite. En cuanto a los fallecimientos, por ejemplo, la tasa de mortalidad de los no vacunados es de 65, en personas con esquema completo es de 3,3 y, en personas con refuerzo, es de 2,5. Lo que indica un riesgo 20 veces menor de morir por covid-19 entre vacunados y no vacunados, y de 25 menos entre quienes tienen el refuerzo y no vacunados. (Le puede interesar: Vacunación contra covid-19 en Colombia evitó que 22.000 adultos mayores fallecieran)

En la siguiente tabla se pueden ver las tasas de hospitalización y mortalidad entre no vacunados y vacunados por grupo de edad, incluyendo la diferencia de riesgo entre ambos (la razón de tasas).

Y en la tabla que está a continuación se pueden ver las tasas de hospitalización y mortalidad entre no vacunados y vacunados con dosis de refuerzo, por grupos de edad, incluyendo la diferencia de riesgo entre ambos (la razón de tasas).

En la siguiente gráfica se puede ver la diferencia en hospitalización y mortalidad entre no vacunados, vacunados con esquema completo y personas con dosis de refuerzo.

Como lo señaló Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, “las diferencias del último reporte de la Cohorte Esperanza, en donde presentamos el primer análisis que diferencia los riesgos en complicarse y morir por covid-19 de acuerdo con los refuerzos, pone en evidencia la ganancia en la protección con la administración de los refuerzos”.

El Cohorte Esperanza toma la información de varias plataformas y bases de datos, como PAIWEB, SIVIGILA, Sispro, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 y Proyecciones de población del DANE.