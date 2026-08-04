Ébola sigue expandiéndose en República Democrática del Congo. Autoridades refuerzan atención

El panorama ha obligado a que se refuerce la vigilancia y a un mayor despliegue de las autoridades y agencias de las Naciones Unidas sobre el terreno. Foto: EFE - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR)

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El brote de ébola, declarado como una “emergencia de salud pública de importancia internacional” a mediados de mayo pasado, continúa expandiéndose en la República Democrática del Congo (RDC). Según la más reciente actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con corte al 30 de julio se han confirmado 3.748 casos y 1.587 muertes, lo cual representa una tasa de letalidad del 44 %. Además, en apenas una semana se notificaron 567 nuevos casos y 296 fallecimientos, es decir que las cifras semanales ahora son más altas desde que inició el brote.

De acuerdo con Naciones Unidas, la epidemia “avanza a un ritmo sin precedentes”. El virus se ha propagado, en menos de dos meses, desde su foco inicial en el municipio de Mongbwalu hasta alcanzar cinco provincias: Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Alto Uele y Tshopo, las cuales, en su mayoría, siguen registrando nuevos contagios. Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia y concentra casi el 90 % de los casos.

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La situación avanza en una región profundamente marcada por conflictos armados, desplazamientos y el colapso de los servicios públicos, que se retroalimentan entre sí. Hoy, aproximadamente 270.000 personas que han huido de la violencia se encuentran en asentamientos para desplazados en Ituri, donde se han confirmado caso de ébola, lo cual aumenta el riesgo de una transmisión en campamentos superpoblados.

“A ello se suma la intensa movilidad diaria en torno a las zonas mineras, abundantes en la RDC, así como los movimientos transfronterizos hacia los países vecinos. Para la OMS, el efecto combinado de la inseguridad, los desplazamientos de población y los flujos migratorios complica considerablemente las operaciones de respuesta y aumenta el riesgo de una propagación geográfica del virus”. En efecto, ataques recientes han perjudicado el funcionamiento de un centro de tratamiento de ébola en Nia-Nia, en Ituri.

Allí, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) está coordinando una misión humanitaria. Sus equipos se están reuniendo con las autoridades locales, líderes comunitarios y socios humanitarios para establecer nuevamente el acceso a la atención sanitaria.

Así se está atendiendo el brote

El panorama ha obligado a que se refuerce la vigilancia y a un mayor despliegue de las agencias de las Naciones Unidas sobre el terreno. Además, esta semana la organización humanitaria International Medical Corps abrirá el mayor centro de tratamiento de ébola del país, con una capacidad de 100 camas, aumentando la atención en la provincia de Ituri.

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Por otra parte, en el campamento para desplazados de Kigonze, la organización humanitaria instaló, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, un centro de tránsito para identificar rápidamente los casos sospechosos, antes de su traslado a los sitios de tratamiento.

Unos kilómetros al norte, en Nizi, la OMS ha reforzado la capacidad de otro centro de tratamiento, que ahora dispone de 80 camas. Esta localidad alberga más de 80.000 personas desplazadas, muchas provenientes de zonas vinculadas a la actividad minera, en más de 20 asentamientos.

Sin embargo, a pesar del aumento de capacidades, la OMS apunta que la respuesta sigue estando por debajo de las necesidades. La organización insiste en que es necesario un cambio sustancial de escala en la atención, con el fin de recuperar la ventaja frente al virus. Desde el 17 de julio se han registrado 1.481 nuevos casos y 759 muertes adicionales en la RDC. Además, las infecciones entre el personal sanitario también siguen aumentando: 151 trabajadores de la salud se han contagiado y 44 de ellos han fallecido desde el inicio del brote.

Naciones Unidas agrega que uno de los principales desafíos ha sido lograr que las personas enfermas acudan a consulta a tiempo. “El éxito del tratamiento depende en gran medida de la confianza de las comunidades, en una región donde la desconfianza hacia las autoridades y los actores externos sigue siendo elevada”, comunicó.

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