El cambio climático agravará un problema de salud que ya preocupa a los médicos

Las poblaciones de regiones más cálidas, como América Central, el Caribe, el oriente subsahariano y el sudeste asiático, se verán más afectadas. Foto: EFE - Quique García

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A pesar de que la actividad física regular favorece la salud mental y física de las personas, hace unos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que más del 80 % de los adolescentes y el 27 % de los adultos no alcanzaban los niveles de actividad física recomendados.

El panorama será peor a medida que las temperaturas aumenten por cuenta del cambio climático, concluyen un grupo de científicos latinoamericanos, entre los que se encuentra Juliana Helo Sarmiento, economista de la Universidad de los Andes y profesora de la misma universidad.

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Tras analizar datos de 156 países entre 2000 y 2022 y modelar cómo el aumento de las temperaturas podría afectar la actividad física a nivel mundial hasta 2050, los científicos concluyeron que el aumento de las temperaturas llevaría a millones de adultos a la inactividad física y estaría relacionado con cientos de miles de muertes prematuras.

Para ser más precisos, los resultados, que fueron publicados recientemente en la revista académica The Lancet Global Healt, apuntan a que para 2050, cada mes adicional con una temperatura promedio superior a los 27,8 °C aumentaría la inactividad física en un 1,5 % a nivel mundial y en un 1,85 % en los países de ingresos bajos y medios. Los investigadores no encontraron un impacto claro en los países de ingresos bajos.

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En regiones más cálidas, como América Central, el Caribe, el oriente subsahariano y el sudeste asiático, la inactividad podría aumentar más de un 4 % por cada mes que la temperatura promedio supere los 27,8 °C.

Visto de otra manera, estos cambios podrían llevar a 0,47 y 0,70 millones de muertes prematuras adicionales al año y a entre 2.440 y 3.680 millones de dólares estadounidenses en pérdidas de productividad.

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Pese a los resultados obtenidos por los científicos, estos advirtieron que sus modelaciones siguen siendo limitadas, “por lo que sigue habiendo una gran incertidumbre en cuanto a los impactos exactos en el mundo real”.

Mientras tanto, pidieron tomar medidas que ayuden a proteger a la población del aumento del calor, incluyendo ciudades más frescas, provisión de lugares con aire acondicionado asequibles para hacer ejercicio y asesoramiento claro sobre cómo mantenerse a salvo en condiciones de calor extremo, además de pedir por una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

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