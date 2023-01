El maltrato infantil está vinculado a múltiples problemas de salud mental

Los investigadores dijeron que, a pesar de que los efectos son pequeños, no se deben ignorar por las repercusiones que pueden tener.

El maltrato durante la infancia tiene una relación causal con el desarrollo de distintos tipos de problemas de salud mental más tarde en la vida. Esto quiere decir que existe una asociación entre haber sido maltratado y ser diagnosticado con algún problema de salud mental, independientemente a la existencia de otros factores de riesgo.

Esta fue la conclusión de una nueva investigación publicada en la revista American Journal of Psychiatry. Los resultados sugieren que prevenir ocho casos de maltrato infantil evitaría que una persona desarrollara problemas de salud mental, indicaron los autores a través de un comunicado. Los investigadores definieron el maltrato infantil como cualquier abuso o negligencia física, sexual o emocional antes de los 18 años.

“Es bien sabido que el maltrato infantil se asocia a problemas de salud mental, pero no estaba claro si esta relación es causal o se explica mejor por otros factores de riesgo”, indicó Jessie Baldwin, una de las autoras del estudio. “Este estudio aporta pruebas rigurosas que sugieren que el maltrato infantil tiene pequeños efectos causales sobre los problemas de salud mental. Aunque pequeños, estos efectos del maltrato podrían tener consecuencias de gran alcance, dado que los problemas de salud mental predicen una serie de malos resultados, como el desempleo, los problemas de salud física y la mortalidad prematura”. (También puede leer: Lo que debe saber de la nueva subvariante del covid (y por qué no hay que precuparse))

Los investigadores, sin embargo, también encontraron que parte del riesgo de sufrir problemas de salud mental en personas maltratadas durante su infancia también se debe a vulnerabilidades preexistentes, como crecer en entornos adversos (con desventajas socioeconómicas, por ejemplo) o tener alguna predisposición genética.

Para determinar si existía una relación causal, los investigadores analizaron 34 estudios cuasiexperimentales, que incluyeron la participación de 54.000 personas. Este tipo de estudio puede establecer mejor las causas y efectos en datos observados, al utilizar muestras especializadas o “técnicas estadísticas innovadoras para descartar otros factores de riesgo”, explican los autores.

Una muestra especializada puede ser, por ejemplo, gemelos idénticos. De esta manera, si uno de los gemelos sufrió de maltrato y desarrolló problemas de salud mental, mientras que el otro no fue maltratado y no sufre de esos problemas, se pueden descartar el ambiente familiar y la genética como factores para desarrollar enfermedades de salud mental. (Le puede interesar: Uganda declara el fin del peor brote de ébola en el país en dos décadas)

Los resultados de este nuevo estudio arrojaron que hay pequeños efectos del maltrato infantil en una serie de problemas de salud mental, incluidos trastornos internalizantes (por ejemplo, depresión, ansiedad, autolesiones e intento de suicidio), trastornos externalizantes (por ejemplo, abuso de alcohol y drogas, TDAH y problemas de conducta) y psicosis.

Dentro de este estudio, no se pudo concluir con certeza los efectos específicos de los distintos tipos de maltrato, porque es común que se den distintos tipos de maltrato al tiempo, y, además, las investigaciones no lo suelen tener en cuenta. Por la falta de datos disponibles, por otro lado, no se pudo examinar “los efectos del momento del maltrato, el intervalo entre el maltrato y los problemas de salud mental, o las diferencias entre grupos raciales o étnicos. Se necesitan futuras investigaciones para abordar estas cuestiones”, concluyeron los investigadores.

En general, los científicos recomendaron que se prioricen las intervenciones para prevenir el maltrato. “Las intervenciones que previenen los malos tratos no solo son esenciales para el bienestar infantil, sino que también podrían evitar el sufrimiento a largo plazo y los costes económicos debidos a las enfermedades mentales”, dijo Baldwin.

