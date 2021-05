“El mundo no reaccionó a tiempo para frenar la pandemia”: panel de expertos sobre respuesta al covid

El informe de evaluación sobre la respuesta de las autoridades de la pandemia fue publicado este 12 de mayo. Las primeras conclusiones señalan que las fallas estructurales y la falta de rección oportuna generaron un “cóctel tóxico”.

La pandemia del Covid-19 logró quebrar el sistema de salud mundial luego de las primeras semanas de haberse descubierto. A la fecha se cuentan más de tres millones de muertos a causa del virus que para estas fechas, hace un año, hasta ahora estaba siendo explorado por la ciencia. Mucho se ha hablado de la respuesta, para algunos, tardía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las consecuencias de las fallas estructurales que en varios países generaron un escenario de caos.

En respuesta a las dudas y como un ejercicio de evaluación necesario del accionar de las autoridades sanitarias, este miércoles 12 de mayo se publicó el primer informe de cómo se desarrolló la crisis del covid-19 en el mundo. El reporte “Make it the Last Pandemic” fue elaborado por un panel de 13 expertos en salud designados por la OMS, pero independientes a ella, quienes concluyeron principalmente que el mundo nunca se tomó en serio las amenazas pandémicas que se alertaron en el pasado y tampoco construyó estrategias para responder rápidamente a este tipo de emergencias sanitarias.

“Durante muchos años, (a la OMS) se le han encomendado nuevas tareas sin la autoridad o los recursos suficientes para llevarlas a cabo plenamente. En esta pandemia, los esfuerzos de su liderazgo y personal han sido incansables, pero se han expuesto problemas estructurales”, escribieron los miembros del Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia (IPPPR) conformado, entre otros, por la expresidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la exprimera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark.

Situación que, según el documento, también se articuló con la falta de una respuesta rápida de la OMS que tuvo que haber declarado antes la emergencia de salud pública de interés nacional que se hizo solo hasta el 30 de enero, una semana después de la primera reunión del Comité de Emergencias. Decisión que también se sumó a la falta de comunicación de medidas de bioseguridad efectivas en el pasado. “Cuando se hizo obvio que los países que usaban máscaras iban mejor que los que no lo estaban, la OMS podría haber dicho que, aunque no tenemos todos los datos, deberíamos aplicar el principio de precaución y recomendar máscaras”, reiteró el informe.

La investigación también señala que, durante el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias a nivel mundial tomaron malas decisiones estratégicas que empeoraron la situación con fallas históricas de desigualdad. En el panorama, según reseñan los expertos del panel, se creó un “cóctel tóxico” para una crisis humanitaria. “La combinación de malas decisiones estratégicas, la falta de voluntad para abordar las desigualdades y un sistema descoordinado creó un cóctel tóxico que permitió que la pandemia se convirtiera en una crisis humana catastrófica”.

Para el panel de expertos, las grandes fallas empezaron desde el mismo Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que rige como la OMS y sus estados miembros deben responder ante enfermedades infecciosas, que ralentizó la respuesta al nuevo virus. Según el informe, aunque la información sobre el grupo de casos en Wuhan se compartió a nivel mundial rápidamente y la secuencia del virus se publicó, la reacción global se vio afectada por “el ritmo lento y deliberado con el que se trata la información en el marco del RSI”.

Evitar pandemias futuras

Algunas de las sugerencias que realiza el panel para poder enfrentar futuras pandemias son la revisión completa del sistema de preparación para una pandemia y la creación de un nuevo consejo de salud mundial similar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Las pandemias plantean amenazas existenciales potenciales para la humanidad y deben elevarse al nivel más alto”, escriben los autores.

El informe sugiere también dar a la OMS más recursos e independencia, así como designar un director por siete años en vez de cinco. Además de elevar la inversión de los estados que son miembros de la organización. Los expertos proponen darle el poder a la autoridad sanitaria de investigar infecciones que tengan potencial pandémico. “Investigar patógenos con potencial pandémico en todos los países con acceso y con antelación a los sitios relevantes, suministro de muestras y visas permanentes de múltiples entradas para los expertos internacionales en epidemias en los lugares del brote”.

Sirleaf, una de las integrantes del panel, reiteró que las recomendaciones que se dan en el informe son un paquete que debe implementarse por completo. Solo si se hace, señaló, “el mundo podrá garantizar que esta sea la última pandemia que cause una devastación en la escala que estamos experimentando ahora”.