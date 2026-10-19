El mundo podría estar subestimando las muertes por mordeduras de serpiente

Si usted vive en una de las grandes ciudades del mundo, es posible que nunca haya sentido miedo por la posibilidad de una mordedura de serpiente venenosa. Pero se trata de un grave problema, particularmente para las comunidades rurales de escasos recursos en países tropicales, como Colombia. Una nueva investigación publicada hace poco en PLOS Medicine hace una nueva estimación de cuántas personas sufren mordeduras de serpientes venenosas y cuántas mueren por ellas en el mundo. Su principal conclusión es que el problema podría ser mucho más…

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Si usted vive en una de las grandes ciudades del mundo, es posible que nunca haya sentido miedo por la posibilidad de una mordedura de serpiente venenosa. Pero se trata de un grave problema, particularmente para las comunidades rurales de escasos recursos en países tropicales, como Colombia. Una nueva investigación publicada hace poco en PLOS Medicine hace una nueva estimación de cuántas personas sufren mordeduras de serpientes venenosas y cuántas mueren por ellas en el mundo. Su principal conclusión es que el problema podría ser mucho más grave de lo que se creía.

Los investigadores explican que, en muchos países, no hay suficientes datos epidemiológicos para saber cuántas personas son mordidas por serpientes, cuántas desarrollan complicaciones y cuántas mueren. Esto ocurre, en particular, en comunidades rurales alejadas de los hospitales. Algunas personas no buscan atención médica, otras recurren a tratamientos tradicionales y muchos casos no quedan registrados en los sistemas de vigilancia sanitaria.

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El equipo revisó la literatura científica publicada hasta el 31 de marzo de 2025 y combinó información de estudios comunitarios, hospitales y datos agregados por países y regiones. Con esa información construyó modelos geoestadísticos: herramientas matemáticas que permiten estimar la frecuencia de los envenenamientos y las muertes según la ubicación geográfica y variables sociales y ambientales. En lugares con pocos datos, los modelos intentan compensar los posibles subregistros. Esto explica por qué los investigadores presentan dos escenarios, uno bajo y otro alto.

En ese sentido, hay unos números muy inquietantes. La investigación estima que cada año se producen en el mundo al menos 2,1 millones de envenenamientos por mordeduras de serpiente y 274.000 muertes por esta causa. Sin embargo, en un escenario de estimación alta, las cifras podrían llegar a 7 millones de envenenamientos y 513.000 muertes anuales. Los científicos creen, por eso, que el problema esta siendo muy subestimado.

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Los países de bajos ingresos registran las mayores tasas de incidencia y mortalidad, y África subsahariana concentra el 45 % de los envenenamientos y las muertes estimados a escala mundial. Los investigadores también destacan Asia meridional y el sudeste asiático como regiones especialmente afectadas.

¿Por qué África? Los investigadores creen que, en primer lugar, el continente alberga una gran diversidad de especies venenosas de importancia médica . Entre ellas se incluyen las víboras de escamas aserradas ( Echis spp.), las víboras bufadoras ( Bitis arietans ), las cobras africanas ( Naja spp.) y las mambas ( Dendroaspis spp.). Según los autores, estas especies son responsables de una morbilidad y mortalidad considerables en todo el continente.

Además, los científicos aseguran que millones de trabajadores agrícolas rurales laboran en campos abiertos sin botas protectoras y caminan por senderos sin iluminación durante la noche. "Cuando se produce una mordedura, la fragilidad de los sistemas de salud, las largas distancias para acceder a los centros de salud regionales y el alto costo o la ausencia total de un antídoto eficaz hacen que una emergencia médica tratable pueda convertirse rápidamente en fatal. Condiciones similares existen en algunas partes de Asia", escriben los autores del estudio en una columna en The Conversation.

De hecho, la desigualdad es fundamental para entender el problema, explian los autores del estudio. Las mordeduras no dependen únicamente de la presencia de serpientes, sino que también influyen las condiciones de vivienda y trabajo, la exposición durante actividades agrícolas, la distancia hasta los centros de salud y la disponibilidad de antivenenos y atención médica oportuna.

Sin embargo, la muerte no es la única consecuencia de una mordedura de serpiente. Una persona que sobrevive a un envenenamiento puede quedar con amputaciones, otras discapacidades físicas o secuelas psicológicas. Los investigadores estiman que podría haber al menos 825.000 casos de discapacidad física grave al año, aunque esta cifra se basa en estudios anteriores y no fue calculada directamente por el modelo.

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