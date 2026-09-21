El Niño podría alcanzar una intensidad histórica: ¿qué implica eso para la salud?

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y, además de cambiar los patrones habituales de temperatura y lluvia, ya está generando un escenario de sequías, incendios forestales, lluvias intensas y otros eventos con posibles efectos sobre la salud. Un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que más de 5,2 millones de personas están afectadas, expuestas o en situación de efectos negativos en salud e inseguridad alimentaria.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) calcula una probabilidad del 75 % de que entre octubre y diciembre ocurra un evento de magnitud histórica, definido en su pronóstico como uno que supere la intensidad de los eventos registrados desde 1950.

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La intensidad del fenómeno es importante porque, explica el organismo de salud regional, El Niño modifica la circulación atmosférica y los patrones de precipitación y temperatura, pero no lo hace de la misma manera en todos los lugares. Su reporte identifica ocho países o territorios con sequía o déficit hídrico activo, seis con incendios forestales de impacto o riesgo sanitario y cinco con afectaciones documentadas por lluvias intensas o inundaciones.

También registra señales de incremento de arbovirus en tres países.

La organización recuerda que esta relación entre El Niño y la salud no es nueva. En el episodio de 1997-1998, por ejemplo, se documentó el resurgimiento del cólera en Perú, Bolivia, Honduras y Ecuador, con 386 muertes atribuidas al fenómeno y daños en establecimientos de salud.

Durante 2015-2016 se produjo una expansión de Zika, chikunguña y dengue en las Américas, mientras que el episodio de 2023-2024 coincidió con una transmisión récord de dengue: 4,6 millones de casos en 2023 y más de 5,2 millones adicionales hasta abril de 2024.

La explicación de por qué un fenómeno climático termina convirtiéndose en un problema de salud pasa por varias vías.

La falta de lluvia puede reducir la disponibilidad de agua y afectar la producción de alimentos, mientras que los incendios pueden deteriorar la calidad del aire y aumentar la exposición al humo. Los cambios de temperatura y precipitación también pueden modificar las condiciones en las que se reproducen los mosquitos y, con ello, influir en la transmisión de enfermedades como el dengue. Las inundaciones, por su parte, pueden aumentar la exposición a agua contaminada y afectar viviendas, vías y establecimientos sanitarios. La OPS señala precisamente como amenazas prioritarias las enfermedades transmitidas por agua y alimentos, las enfermedades transmitidas por vectores y la afectación de los servicios de salud.

El caso de Colombia reúne varias de estas amenazas al mismo tiempo. La OPS describe al país como uno de los escenarios de riesgo compuesto de la región, con incendios forestales, lluvias intensas y un brote activo de dengue. El reporte registra más de 50.000 hectáreas y 23 municipios afectados por incendios en Tolima, 23 incendios de vegetación en Antioquia y más de 30 incendios forestales en Cali durante julio, un 20 % más que en el mismo mes de 2025. También reporta transmisión de malaria, circulación de fiebre amarilla y riesgo respiratorio asociado al humo de los incendios.

En este punto, el informe hace una distinción importante: la coincidencia con El Niño no significa que todos esos eventos sean causados directamente por el fenómeno. La OPS habla de amenazas e impactos que ocurren en el contexto del episodio y, cuando existe evidencia suficiente, señala su relación con las condiciones meteorológicas. De hecho, en el caso colombiano se aclara que el terremoto del 10 de agosto fue un evento concurrente y no estuvo relacionado con El Niño. En Ecuador, por ejemplo, las autoridades meteorológicas descartaron que unas lluvias ocurridas en Guayaquil en agosto estuvieran asociadas al fenómeno.

La distribución de los efectos también ayuda a entender por qué no se puede hablar simplemente de “un periodo seco para todo el continente”. En Centroamérica, el principal impacto documentado está relacionado con la sequía y la inseguridad alimentaria. En Honduras, la OPS estima entre 1,8 y 2,2 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y reporta problemas de disponibilidad de agua potable en municipios rurales. En Guatemala, cerca de tres millones de personas se encontraban en niveles críticos de inseguridad alimentaria y otras 250.000 en emergencia aguda.

En Perú, en cambio, el escenario ha estado marcado por lluvias e inundaciones. El reporte registra un episodio de El Niño costero que comenzó con lluvias e inundaciones en febrero y que llevó a ampliar las declaratorias de emergencia a cientos de distritos. Hasta el periodo analizado se reportaban 70 muertes relacionadas con lluvias y huaicos y 633 establecimientos de salud afectados. La OPS hace además una precisión terminológica: El Niño costero que afecta a Perú es distinto del episodio de El Niño a escala del Pacífico ecuatorial que sirve de marco para el reporte regional, aunque ambos fenómenos están relacionados.

En Brasil, otro de los focos de atención está en la Amazonia. La OPS reporta descenso del nivel de agua en la cuenca amazónica y deterioro de la calidad del aire por las quemas. Hasta la fecha de corte, 630 municipios habían registrado concentraciones de partículas finas por encima de los niveles recomendados por la OMS. El reporte, sin embargo, aclara que las autoridades sanitarias todavía no habían establecido una correlación entre esos eventos y desenlaces sanitarios específicos.

Precisamente por la variedad de escenarios, la OPS plantea que la preparación sanitaria no puede concentrarse únicamente en atender las emergencias una vez ocurren. Entre sus recomendaciones están fortalecer los sistemas de alerta temprana, actualizar los planes de contingencia para sequías, incendios, olas de calor e inundaciones y mejorar el intercambio de información entre los sistemas de vigilancia epidemiológica, las autoridades meteorológicas, los servicios de agua y saneamiento y los organismos de gestión del riesgo.

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En el caso específico de los servicios de salud, el organismo recomienda evaluar qué establecimientos están expuestos a sequías, inundaciones, incendios u olas de calor y garantizar la continuidad de servicios esenciales como personal, agua y energía. También plantea preparar modalidades alternativas de atención cuando los hospitales o las vías de acceso resulten afectados.

El panorama que deja este primer reporte, entonces, es menos uniforme de lo que podría sugerir la idea de que El Niño simplemente trae “menos lluvia”. El fenómeno está modificando las condiciones climáticas en distintas partes de las Américas, pero sus efectos sanitarios dependen de las características de cada territorio y de las amenazas que coinciden allí. Para los próximos meses, la OPS está siguiendo especialmente la evolución de las sequías, los incendios, las inundaciones y las enfermedades transmitidas por vectores, mientras los pronósticos indican que el episodio todavía puede intensificarse.

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