El primer trasplante de corazón en un hospital público en Colombia se realizó en Medellín

En el Hospital General de Medellín (HGM) acaban de marcar un momento clave en la historia de la salud en el país: se realizó el primer trasplante de corazón en una institución de salud pública de Colombia. El hecho fue publicado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En sus redes sociales, el mandatario aseguró que “desde Medellín estamos sosteniendo la red pública de salud, y cómo estamos llevando a un mejor nivel al Hospital General”. También aseguró que este hecho abre nuevas oportunidades de acceso para pacientes vulnerables y del régimen subsidiado.

Este trasplante se llevó a cabo en una paciente de 59 años que padecía una falla cardíaca terminal, quien pertenecía al régimen subsidiado y recibió el corazón de un donante intrahospitalario diagnosticado con muerte cerebral. Ese órgano, detalló la Alcaldía en su página web, fue trasladado directamente de un quirófano a otro dentro del hospital.

“La paciente, oriunda del Chocó y residente en Medellín, se encuentra en recuperación con evolución favorable en la Unidad de Cuidados Intensivos”, informó la Alcaldía. De acuerdo con Gutiérrez, esta mujer fue desplazada por la violencia y su condición era crítica, por lo que era inviable para ella “poder seguir con vida”.

Este proceso hace parte del Programa de Trasplante Cardíaco del HGM, inscrito ante la Red Nacional de Donación y Trasplantes del Instituto Nacional de Salud. En los pacientes con falla cardíaca terminal, el trasplante de corazón se convierte en la alternativa terapéutica que ofrece el mejor costo-beneficio, principalmente cuando ya se han agotado las demás opciones de tratamiento.

Los trasplantes de corazón, enfatizaron desde el Hospital General de Medellín, “permiten una reincorporación a la normalidad en condiciones óptimas, una disminución de rehospitalizaciones y de síntomas”.

Gutiérrez recordó que “hace 40 años se hizo el primer trasplante de corazón en Colombia y, 40 años después, se hace ya en una entidad 100 % pública. Esto quiere decir que un hospital público, y toda la salud en Colombia, sí puede ser de máxima calidad y excelentes”.

