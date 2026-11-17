El estudio, publicado este 16 de noviembre en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), encontró que esta variante genética está relacionada con un menor tamaño del lóbulo occipital, una región ubicada en la parte posterior del…

Un grupo de investigadores acaba de identificar una variante genética heredada de los neandertales que está asociada con un menor tamaño de una región del cerebro de algunos humanos actuales. El hallazgo apunta a una menor probabilidad de desarrollar esquizofrenia entre quienes tienen esta variante.

El estudio, publicado este 16 de noviembre en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), encontró que esta variante genética está relacionada con un menor tamaño del lóbulo occipital, una región ubicada en la parte posterior del cerebro humano y fundamental para procesar la información visual. La diferencia estimada por los investigadores es de aproximadamente 0,85 centímetros cúbicos menos por cada copia de la variante. Las personas que tienen dos copias presentan, en promedio, una reducción cercana a 1,7 centímetros cúbicos frente a quienes no tienen ninguna.

Publicidad

Para entender esto, los científicos explican que el lóbulo occipital es una de las principales regiones del cerebro. Allí se encuentra la corteza visual, que recibe y procesa inicialmente la información que llega desde los ojos. Esta zona participa en el reconocimiento de formas, colores y movimientos, la interpretación de imágenes, la atención visual y la formación de imágenes mentales. También interviene en algunas funciones relacionadas con la lectura.

Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los neandertales? Los científicos recuerdan que los neandertales y los humanos modernos compartimos parte de nuestra historia evolutiva. Cuando los grupos de Homo sapiens salieron de África y se encontraron con poblaciones neandertales, hubo cruces entre ambos. Como resultado, algunas personas actuales conservan fragmentos de ADN heredados de aquellos encuentros.

La variante que concentró la atención de los investigadores es una pequeña alteración en el ADN: la pérdida de cuatro letras en una región del cromosoma 14, cerca de un gen llamado DAAM1, que participa en procesos relacionados con el desarrollo del cerebro. Para establecer su origen, los científicos compararon información genética de personas actuales con genomas de antiguos humanos. Encontraron que esta variante estaba presente en los cinco genomas neandertales de alta cobertura que analizaron, pero no en los dos genomas denisovanos que utilizaron para la comparación.

También estudiaron el fragmento de ADN que la contiene y encontraron que sus características respaldan que fue heredado de los neandertales durante los cruces con los primeros humanos modernos. Los investigadores examinaron qué características podía tener esta variante en las personas actuales. Al revisar grandes bases de datos genéticas y estudios de imágenes cerebrales, encontraron que cada copia estaba asociada con la reducción promedio que comentamos al inicio de este artículo (0,85 centímetros cúbicos y entre quienes tienen dos copias, una diferencia cercana a 1,7 centímetros cúbicos).

Al estudiar la relación de esta variante con distintos trastornos psiquiátricos, los investigadores encontraron que también estaba asociada con una menor probabilidad de desarrollar esquizofrenia. En las personas que tienen dos copias, la reducción estimada del riesgo se acerca al 10 %.

Los autores aclaran que esto no significa que la variante impida desarrollar esquizofrenia ni que las personas que la tienen estén protegidas frente al trastorno. Tampoco encontraron una asociación significativa con la inteligencia general, el nivel educativo, la depresión, el trastorno bipolar, el autismo o el déficit de atención e hiperactividad. La investigación tiene varias limitaciones. Por ejemplo, los científicos todavía no pueden establecer cuál de los cambios genéticos presentes en ese fragmento de ADN es el responsable directo de las diferencias en el tamaño del lóbulo occipital. Aunque identificaron una relación con la expresión del gen DAAM1, no han demostrado por completo el mecanismo biológico que conecta esta variante con el desarrollo cerebral.

Sin embargo, los autores creen que sus resultados aportan una nueva pieza para comprender cómo los encuentros entre neandertales y humanos modernos dejaron huellas en nuestra biología. Parte de esa herencia genética sigue presente en las poblaciones actuales .

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺