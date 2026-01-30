“El riesgo se mantiene bajo”: INS da parte de tranquilidad sobre el virus Nipah

SAMUT PRAKAN (Thailand), 25/01/2026.- A handout photo released by Suvarnabhumi Airport shows Thai health officials wearing protective masks monitoring passengers from international flights arriving at Suvarnabhumi Airport, Samut Prakan province, Thailand, 25 January 2026. Thailand’s international disease control checkpoints at Suvarnabhumi and Don Mueang International Airports began implementing health screening measures for flights arriving from West Bengal, India, to monitor and prevent Nipah virus infection. The measures started on 25 January 2026, following reports of a Nipah virus outbreak in the area. (Tailandia) EFE/EPA/THE SUVARNABHUMI AIRPORT OFFICE HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: EFE - THE SUVARNABHUMI AIRPORT OFFICE HANDOUT HANDOUT

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud publicaron un comunicado sobre las acciones que se han tomado tras conocerse dos casos del virus Nipah en India. Las entidades informaron que “aunque el riesgo para Colombia es bajo, se han fortalecido las acciones de vigilancia como medida de preparación y protección de la salud pública”, se lee en el documento.

Los casos que han generado alerta en las autoridades sanitarias de India y en la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reportaron desde el pasado 12 de enero. Sin embargo, como explicamos en este artículo, no hay motivos para que esto genere pánico, pues no se han reportado nuevos casos, se activaron protocolos de investigación y vigilancia sanitaria, y el riesgo de dispersión de este es bajo.

“El virus Nipah puede transmitirse de animales a personas y, en algunos casos, entre personas que tienen contacto estrecho. Se ha asociado principalmente con murciélagos frugívoros y cerdos, así como con el consumo de alimentos contaminados. La infección puede no causar síntomas en algunas personas, pero en otras puede provocar enfermedad respiratoria grave o inflamación del cerebro (encefalitis), con una alta tasa de complicaciones y con una letalidad estimada entre el 40 % y el 75 %”, dicen las entidades colombianas en el comunicado.

Sobre esto, es importante aclarar que en Colombia no hay presencia de las especies de murciélagos asociadas a la dispersión de este virus. Además, el país no importa ningún animal que represente riesgo y nunca se ha reportado un caso de contagio en animales ni en humanos en América.

Las dos autoridades sanitarias aseguraron que “han reforzado el seguimiento permanente de la situación epidemiológica internacional, mantienen alertas informativas en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y continúan la coordinación con redes nacionales e internacionales de vigilancia. Asimismo, se recuerda al personal de salud la importancia de reportar de inmediato cualquier caso sospechoso en personas con antecedentes de viaje a zonas con alerta sanitaria”.

Además, hicieron algunas recomendaciones para las personas que viajen a países con alerta sanitaria por este virus, incluyendo evitar el contacto con murciélagos, cerdos u otros animales que puedan portar el virus. Desde que se descubrió el virus, hace 27 años, únicamente se han reportado casos en Bangladesh, India, Malasia y Singapur.

Dentro de las recomendaciones a quienes viajen a estos países, se incluyen “no consumir frutas mordidas por animales ni alimentos de dudosa procedencia, lavar las manos con frecuencia y usar medidas de protección respiratoria en entornos de riesgo”.

Tras retornar del viaje, si llegan a presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dificultad para respirar o alteraciones neurológicas, los viajeros deberán acudir a un centro de atención médica y reportar su estadía reciente en una zona de riesgo.

Finalmente, el INS y el Minsalud fueron enfáticos en que “Colombia no presenta casos de virus Nipah y el riesgo actual se mantiene bajo. Las autoridades de salud continuarán informando a la ciudadanía de manera oportuna y con base en la evidencia científica disponible”.

