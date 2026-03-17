Entidades de salud alertan por reto con medicamentos que ha dejado adolescentes intoxicados

Imagen de referencia. El uso inapropiado de acetaminofén puede causar secuelas irreversibles en el hígado e, incluso, daño hepático letal.

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Un reto en redes sociales ha despertado preocupación, pues tras seguir la tendencia, varios adolescentes han resultado intoxicados con acetaminofén. Ante la situación, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Nacional de Salud (INS) hicieron un llamado urgente a la responsabilidad y la vigilancia para que los medicamentos de venta libre se usen de forma adecuada.

Claudia Marcela Vargas Peláez, directora Medicamentos y Tecnologías en Salud del Minsalud, explicó que estos fármacos son seguros y eficaces, siempre y cuando se sigan las indicaciones establecidas en la etiqueta. Su uso inapropiado “puede llevar a graves daños a la salud e incluso la muerte, como lo hemos visto en casos recientes”, dijo. En particular, una sobredosis de acetaminofén puede causar secuelas irreversibles en el hígado e, incluso, daño hepático letal.

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Vargas apuntó que la primera opción de tratamiento para la intoxicación por este medicamento es la N-Acetilcisteína inyectable. “Actualmente, en el país contamos con la oferta de dos titulares de registro sanitario: Zambon y ADS Pharma, que tienen unidades disponibles en el mercado”. De ese modo, se instó a las instituciones que atienden casos de emergencia a contactar a dichos proveedores para contar, de manera oportuna, con N-Acetilcisteína inyectable.

El Minsalud y los institutos pidieron a las familias mantener un estricto control de los medicamentos en casa, además de que solicitaron al Ministerio de Educación que active protocolos de prevención inmediata en todos los colegios. Es imperativo, apuntaron, que los padres y docentes vigilen el entorno digital de los jóvenes para frenar estos retos, que representan una amenaza para sus vidas.

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El llamado también incluyó a los actores responsables de droguerías, supermercados y grandes superficies, quienes deben controlar el uso de estos medicamentos y levantar alertas en caso de que una sola persona compre un número elevado de tabletas de acetaminofén.

Por su parte, las instituciones de salud que atiendan casos de intoxicación deben reportarlos de manera urgente, tanto al sistema nacional de farmacovigilancia del Invima como al sistema de información epidemiológica del INS. La omisión de estos reportes pone en riesgo la respuesta nacional.

“Reiteramos también el llamado a los entes territoriales para que, en el marco de sus competencias, refuercen la vigilancia al uso de medicamentos de venta libre en sus territorios y la vigilancia a los establecimientos comerciales que los dispensan”, dijo Vargas. “Nuestro mensaje es que de manera articulada, en todos los niveles, desde el nacional al territorial, podamos dar una respuesta oportuna a la situación que se está presentando”.

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