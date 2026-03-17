EPS y Petro: Supersalud se pronuncia y da parte de tranquilidad

Durante el más reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro habló de liquidar las EPS que están "en quiebra". Foto: Presidencia

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Luego de que el presidente Gustavo Petro planteara liquidar las EPS que, dijo, están quebradas, la Superintendencia Nacional de Salud se pronunció. La entidad buscó dar un parte de tranquilidad a los usuarios del sistema de salud, pues aseguró que seguirá evaluando que las EPS cumplan con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas necesarias para su operación, así como los riesgos del sistema, con el fin de adoptar las decisiones correspondientes, en el marco de sus competencias.

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“Las actuaciones se continuarán ejecutando bajo el marco del debido proceso y con fundamento en la protección de los derechos de los usuarios, la garantía del acceso efectivo a los servicios de salud en condiciones de calidad, integralidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad, velando por el adecuado uso y administración de los recursos públicos destinados al sector”, subrayó la Supersalud.

En ese sentido, el ente de control hizo un llamado a la red de prestadores de servicios de salud, a los operadores logísticos y a los gestores farmacéuticos para que continúen garantizando la atención a la ciudadanía y el suministro de tecnologías en salud, sin dilaciones ni interrupciones.

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También instó a las EPS a que sigan cumpliendo el rol que les corresponde dentro del aseguramiento, según lo previsto en la normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando la adecuada gestión del riesgo en salud y el flujo de los recursos.

La Supersalud afirmó que cualquier decisión que tome “tendrá como propósito preservar la estabilidad del sistema y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios en el territorio nacional”. De ese modo, reiteró su compromiso con la transparencia y la rigurosidad técnica, y apuntó que buscará contribuir al fortalecimiento del sistema de salud colombiano.

Las declaraciones de Petro

En la noche del pasado 16 de marzo, durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro pidió al jefe de la cartera de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, iniciar con la liquidación de “las EPS que están quebradas”. Según el mandatario, como el Congreso no aprobó la reforma a la salud, “no quedaron alternativas”. Todas las EPS están quebradas, dijo. “Intervenidas o no intervenidas”.

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Aunque el presidente no precisó los nombres de la EPS que quiere liquidar, la hipótesis que algunos actores barajan es que se esté refiriendo a las siete que están intervenidas por la Supersalud (a excepción de Nueva EPS). Si esa suposición es cierta, buscaría que los 12 millones de usuarios que, aproximadamente, tienen en conjunto, pasen a Nueva EPS, hoy, en su mayoría, en poder del Estado.

Después de todo, el Minsalud ya reveló hace unas semanas que quiere trasladar, al menos, a 2,4 millones de pacientes a esa EPS para reorganizar el mapa del aseguramiento en Colombia, aunque es una medida que está en pausa por una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Por el momento, el reciente anuncio del presidente Petro ha generado inquietud y desató una nueva tormenta en el sector de la salud, como contamos en esta nota. Según explica la viceministra de Salud y Protección Social Diana Cárdenas, liquidar una EPS “requiere de una planeación detallada; un mal cálculo puede desatar un caos en el sistema”.

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