Entrega de medicamentos de Sanitas: Supersalud impone medida cautelar a Colsubsidio

"La decisión establece acciones inmediatas para que Colsubsidio implemente un plan de normalización de la entrega de medicamentos,dispositivos médicos y demás tecnologías en salud pendientes,…

La Superintendencia de Salud anunció una medida cautelar en contra de Colsubsidio por deficiencias en la entrega de medicamentos a usuarios de la EPS Sanitas. La decisión llega luego de miles de denuncias en redes sociales por la demora en la entrega de medicamentos por parte de este gestor farmacéutico, que remplazó a Cruz Verde desde el 1 de noviembre.

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"La decisión establece acciones inmediatas para que Colsubsidio implemente un plan de normalización de la entrega de medicamentos,

dispositivos médicos y demás tecnologías en salud pendientes, atienda las solicitudes represadas y responda oportunamente a los nuevos requerimientos de los usuarios", dijo la Supersalud en un comunicado.

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Esta es la segunda medida que toma la Supersalud en este caso, luego de que ayer impusiera una medida cautelar a la EPS Sanitas por los mismos problemas. La entidad le pidió a la aseguradora que tomara todas las acciones necesarias para evitar que se afecten los tratamientos de los pacientes.

En la medida impuesta a Colsubsidio, la Supersalud también le pide al gestor farmacéutico que se priorice la atención de usuarios con tratamientos continuos, enfermedades crónicas, patologías de alto costo y pacientes con riesgo clínico elevado, además de los sujetos de protección especial, como menores de edad y adultos mayores.

"Además, Colsubsidio deberá informar periódicamente a la Supersalud sobre los avances en la solución de los casos, entregando los soportes

que permitan verificar los medicamentos entregados, las solicitudes atendidas y las acciones a tomar frente a aquellos casos que aún no hayan

sido resueltos", señaló la Supersalud.

Durante la noche del martes, cuando se anunció la medida contra Sanitas, la EPS también anunció otras acciones. Entre ellas, se extendió el horario de 19 puntos de atención en Bogotá, en los que se está iniciando la entrega de medicamentos desde las 6:00 a.m. Puede consultar esos puntos en este artículo que publicamos hoy.

Además, la EPS dijo que está contratando personal adicional y abrió un canal para la entrega de medicamentos a domicilio a través de este enlace.

"La Superintendencia Nacional de Salud continuará haciendo seguimiento a las acciones que implemente Colsubsidio para atender estas situaciones

y verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control", concluyó la entidad en el documento.

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