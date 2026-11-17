El país llevaba 26 años certificado, desde que logró la eliminación del sarampión en el año 2000, pero la caída en los índices de…

Estados Unidos estaría a punto de perder el estatus de país libre de sarampión. El mundo científico espera que la noticia se confirme este martes, cuando un comité de la Organización Panamericana de la Salud, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, se reúna para examinar la evidencia y determinar si el país ha tenido una transmisión ininterrumpida del sarampión durante más de 12 meses.

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El país llevaba 26 años certificado, desde que logró la eliminación del sarampión en el año 2000, pero la caída en los índices de vacunación y la circulación endémica de la enfermedad han dado al traste con este logro. En lo que va corrido de 2026, se han registrado 5.400 casos confirmados de sarampión, principalmente en estados como Utah, Nueva York, Wisconsin y Pensilvania. El panorama ha sido similar en los últimos años. En 2025, se volvieron a presentar muertes en Texas y otros estados debido al sarampión, algo que no había ocurrido en la última década.

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Hace pocos días, el 6 de noviembre, se confirmó que en Nueva York falleció un niño por el mismo motivo.

Durante 30 años no hubo fallecimientos por sarampión en ese estado. Las cifras de contagios que reportan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos no tienen precedentes desde que se implementó la vacunación masiva.

Detrás de las cifras récord hay una caída en la cobertura de la vacunación. Mientras la OPS recomienda que el 95 % de los niños y niñas en edad preescolar reciban la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, la cobertura en Estados Unidos está en 92,4 %. A esto se suman las voces de figuras públicas, incluyendo al presidente Donald Trump, que han puesto en duda la eficacia de las vacunas.

En agosto, por ejemplo, Trump aprobó una medida que fue criticada por científicos y congresistas, incluso por miembros del Partido Republicano, al que pertenece el presidente estadounidense. Se trató de la autorización para administrar por separado las vacunas de la triple viral, vinculando sin ninguna evidencia a la combinación de estas con fallecimientos.

La decisión de la OPS llegará un año después de que se anunciara que el continente americano perdió su estatus de región libre de sarampión, también debido a la reducción en la vacunación y a la aparición de brotes de transmisión endémica. "Perder el estatus de eliminación del sarampión significa que se ha restablecido la transmisión endémica, a menudo debido a deficiencias en la vacunación, la vigilancia o la respuesta a los brotes", explica la OPS.

Esto representa un incremento en el riesgo de transmisión de la enfermedad, mayores presiones para el sistema de salud de cada país y un retroceso en los avances en materia de salud pública. Recuperar el estatus de país libre de sarampión (región, en el caso de América) implica tomar acciones para interrumpir la transmisión endémica del virus durante al menos un año. Es decir, evitar que el virus se transmita permanentemente entre la población.

Además, es necesario presentar un plan con medidas para corregir la situación que llevó a perder el estatus, que debe ser aprobado por la OPS y seguir el marco regional que esta organización desarrolló para implementar estas acciones. Dentro de esto se incluye recuperar niveles de vacunación por encima del 95 %. Este es un proceso que puede tomar varios años.

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