Estas son las 10 enfermedades que incrementarían el riesgo de padecer demencia

El deterioro de algunas capacidades del cerebro se ha asociado comúnmente a enfermedades que lo afectan directamente, como el Alzhéimer. Sin embargo, los científicos que estudian la demencia, como se ha agrupado a una serie de problemas que afectan este órgano, están cada vez más convencidos de que hay otras enfermedades que podrían estar relacionadas con ese padecimiento.

Desde la neurociencia se conocen como enfermedades periféricas. Se trata de algunos diagnósticos que se ubican en otras partes del cuerpo, pero que tienen una incidencia sobre lo que ocurre en el cerebro y pueden llegar a deterior algunas de sus funciones, como la memoria.

Para hacerlo, los científicos revisaron la evidencia disponible sobre cómo estas enfermedades periféricas se asocian con un mayor riesgo de padecer demencia. Analizaron más de 200 artículos científicos de la base de datos especializada PubMed, que habían sido publicados hasta septiembre de 2024. Sus resultado fueron publicados en Nature Human Behaviour.

En total, encontraron que hay 16 enfermedades periféricas que tienen una relación con el 33 % de 18,8 millones de casos de demencia analizados dentro de la evidencia científica. Estas 16 enfermedades fueron seleccionadas a partir de la recopilación de información que recoge el Biobanco del Reino Unido, uno de los proyectos de información genética y médica de una población más completo en el mundo.

A partir de esto, los investigadores analizaron cuáles eran las 10 enfermedades periféricas que más se relacionaban con un incremento en el riesgo de presentar demencia.

Una de ellas es el grupo de enfermedades periodontales, causadas por infecciones bacterianas de la estructura ósea bucal. A esta le siguen la cirrosis y otras enfermedades crónicas que afectan el hígado, la pérdida de audición relacionada con el envejecimiento, la ceguera o la pérdida de visión, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica y la osteoartritis.

Luego, en la lista aparecen otras enfermedades crónicas que están asociadas con el 1 % o menos del tercio de casos de demencia analizados, como el accidente cerebrovascular, la enfermedad cardíaca isquémica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Esta evidencia, dicen los investigadores, robustece los estudios que se han realizado recientemente y que analizan los riesgos que representan las enfermedades periféricas para el desarrollo de demencia. Profundizando en estos riesgos y la relación que pueden tener con el deterioro de algunas funciones del cerebro, es posible tomar decisiones de salud pública enfocadas en reducir la incidencia de las enfermedades que incrementan los riesgos para los pacientes.

