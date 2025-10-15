Estas son las diez enfermedades neurológicas más letales a nivel mundial

A pesar de que son la principal causa de mala salud y discapacidad en el mundo, menos de un tercio de los países tiene una política nacional para enfrentar esta problemática de salud pública. Foto: Mauricio Alvarado.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A inicios de esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el Informe sobre la situación mundial de la neurología, la primera evaluación global exhaustiva de la respuesta de salud pública a los trastornos neurológicos.

Una de las principales conclusiones del informe, que se basó en los datos aportados por 102 Estados miembros (que representan el 71 % de la población mundial), apunta a que unos 3.000 millones de personas, o el 40 % de la población, padecen algún trastorno neurológico.

Estos trastornos, que van desde accidentes cerebrovasculares hasta Alzheimer, epilepsia o migrañas crónicas, fueron los responsables de más de 11 millones de muertes al año.

A pesar de este panorama, y de que son la principal causa de mala salud y discapacidad en el mundo, los autores del informe advierten que menos de un tercio de los países tiene una política nacional para enfrentar esta problemática de salud pública. Apenas el 18 % tiene un presupuesto asignado.

“La falta de estrategias claras deja a millones de pacientes sin diagnóstico ni tratamiento, sobre todo en zonas rurales y países de bajos ingresos”, señala el informe.

De acuerdo con Neerja Chowdhary, oficial técnica de la Unidad de Afecciones Neurológicas de la OMS y quien coordinó el informe, los principales retos que enfrentan países de renta baja y media están relacionados con que la gente no puede obtener ayuda por “la escasez de neurólogos, el costo excesivo de los medicamentos, el estigma que suponen esas enfermedades y la prestación de servicios exclusivamente en las grandes ciudades”.

El reporte incluye un dato que sirve para dimensionar las dificultades que se enfrentan en estos países: en las naciones de bajos ingresos hay 82 veces menos especialistas que en los países ricos.

Finalmente, otro de los datos que arroja el estudio, tiene que ver con que el cuidado recae, la mayoría de las veces, en familiares, sobre todo mujeres, que no cuentan con apoyo ni reconocimiento. Solo 46 países tienen servicios para cuidadores y 44 ofrecen algún tipo de protección legal

Frente a los hallazgos reportados por la agencia de la ONU, los autores plantearon cuatro recomendaciones, que incluyen priorizar políticamente las enfermedades neurológicas, invertir en atención y prevención, ampliar los servicios en zonas vulnerables y mejorar los datos que reportan los países.

Las enfermedades neurológicas más letales y discapacitantes

Además de los hallazgos mencionados, el informe de la OMS también reportó cuáles fueron las enfermedades neurológicas más letales y discapacitantes en 2021:

Accidente cerebrovascular Encefalopatía neonatal Migraña Alzheimer y otras demencias Neuropatía diabética Meningitis Epilepsia idiopática Complicaciones neurológicas del parto prematuro Trastornos del espectro autista Cánceres del sistema nervioso

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺