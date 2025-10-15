“La resistencia a los antibióticos está superando los avances de la medicina”

Antibióticos. Foto: Pixabay

Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe sobre una de las principales preocupaciones en materia de salud pública: la resistencia a los antibióticos.

Esta, también conocida como resistencia a los antimicrobianos (RAM), se produce cuando las bacterias mutan y se vuelven resistentes a los antibióticos que usamos para prevenir y tratar las infecciones que estas causan.

En su más reciente análisis, la OMS entregó dos cifras que sirven para dimensionar al problema al que nos enfrentamos. En 2023, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en el laboratorio y que causaron infecciones comunes a personas de todo el mundo, eran resistentes a los tratamientos con antibióticos.

Además, entre 2018 y 2023, las resistencias a los antibióticos aumentó en más del 40 % de las combinaciones de patógenos y antibióticos supervisadas. Esto supone un crecimiento anual de entre el 5 y el 15 %.

Por primera vez, el documento abordó la prevalencia de la resistencia en 22 antibióticos que se utilizan para tratar infecciones del tracto urinario y gastrointestinal, del torrente sanguíneo y la gonorrea. Para esto, abarcó ocho patógenos bacterianos comunes que están relacionados con al menos una de las infecciones, como la Escherichia coli, la Neisseria gonorrhoeae o la Salmonella spp. no tifoidea.

Tras analizarlos, la OMS concluyó que el riesgo de resistencia a los antibióticos varía en todo el mundo. En el Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental, por ejemplo, una de cada tres infecciones notificadas es resistente. En África, lo es una de cada cinco.

Al respecto, Tedros Adhanom, director general de la OMS, aseguró que la “la resistencia a los antimicrobianos está superando los avances de la medicina moderna y amenazando la salud de las familias de todo el mundo”.

“A medida que los países refuerzan sus sistemas de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, debemos utilizar los antibióticos de forma responsable y asegurarnos de que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos adecuados, a diagnósticos de calidad garantizada y a vacunas”, agregó Adhanom.

Como hemos contado en otras notas (como esta), la RAM causará 39 millones de muertes en los próximos 25 años. Esto, para dimensionarlo, son tres muertes por minuto entre 2025 y 2050.

Hace un año, en Nueva York, se llevó a cabo la 79 Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM).

Allí, se recomendaron medidas eficaces para la prevención y el control de infecciones. Solo con intervenciones en higiene, se evitarían más de 750.000 muertes al año por RAM en países de ingresos bajos y medios.

“Al priorizar una buena gestión de los antimicrobianos, la cobertura sanitaria universal y el acceso equitativo a medicamentos, diagnósticos y otros productos sanitarios, la inversión en infraestructura, la educación, incluidas campañas de sensibilización pública y la formación, contribuirán aún más a prevenir todas las infecciones”, sintetizaron en un documento al finalizar la reunión.

