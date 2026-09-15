“Felicito al Gobierno y al pueblo de Chile por este logro histórico”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus….

Este 14 de agosto, Chile se convirtió en el primer país de Suramérica en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por haber eliminado la rabia transmitida por perros como problema de salud pública. El reconocimiento llega luego de que, por más de 50 años, el país no haya reportado personas con esta enfermedad; el último caso de rabia humana transmitida por perros lo registró en 1972.

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Este es el primer país de Suramérica que eliminó la rabia transmitida por perros

“Felicito al Gobierno y al pueblo de Chile por este logro histórico”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Esta validación refleja décadas de compromiso con la protección de las comunidades frente a la rabia y demuestra el impacto de una inversión sostenida en salud pública”.

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Durante décadas, Chile ha adelantado esfuerzos para interrumpir la transmisión de esta enfermedad y evitar su reaparición mediante la vacunación de perros, con campañas puerta a puerta, medidas de manejo de la población de perros y actividades de sensibilización y educación comunitaria.

El país, además, cuenta con un programa nacional de prevención y control de la rabia, que incluye la vigilancia epidemiológica, diagnóstico de laboratorio y monitoreo de la circulación del virus en animales. En los últimos años, Chile reforzó estas acciones especialmente en zonas fronterizas donde hay mayor riesgo de reintroducción de la enfermedad. También ha mantenido el acceso oportuno al tratamiento para personas potencialmente expuestas.

El reconocimiento de la OMS es el segundo logro de Chile este año en cuanto a la eliminación de una de estas enfermedades. A comienzos de 2026, la Organización Mundial de la Salud verificó la eliminación de la lepra en dicho país, convirtiéndolo en el primero de las Américas en alcanzar esa meta.

Ahora, la eliminación de la rabia se enmarca en el avance que han presentado las Américas, pues desde 1983 los casos humanos de esta enfermedad transmitida por perros se han reducido en más de un 98 %, y actualmente se notifican muy pocos al año.

“La situación mundial, sin embargo, es muy diferente. La rabia transmitida por perros continúa provocando decenas de miles de muertes anuales, principalmente en Asia y África”, indica Naciones Unidas.

Cabe recordar que la rabia es una las 21 enfermedades tropicales desatendidas, las cuales afectan a unas 1.000 millones de personas en el mundo. Se trata de una enfermedad viral que se transmite de los animales infectados a los humanos, generalmente a través de mordeduras o arañazos. Los perros son responsables de hasta el 99 % de esas transmisiones en el planeta.

Una vez aparecen los síntomas clínicos de la rabia, por lo general, es mortal. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades sanitarias, esto es posible de prevenir a través de la vacunación y una rápida profilaxis después de una posible exposición al virus, la cual puede incluir el tratamiento de heridas y, cuando corresponde, la administración de inmunoglobulina antirrábica.

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