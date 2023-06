Este lunes festivo, nuevo intento para discutir reforma a la salud en plenaria de Cámara

El proyecto de ley que busca reformar la salud en Colombia, ya pasó su primer debate. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A falta de solo un día para el final de las sesiones ordinarias en el Congreso, se espera que hoy, 19 de junio, se realice el segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Así, por lo menos, está consignado en el orden del día de esa corporación, que se reunirá a partir de las 5:00 p.m.

El debate ha sido aplazado ya en cuatro oportunidades debido a recusaciones y falta de quórum. La última fue el pasado 14 de junio, cuando el presidente de la Cámara, David Racero, se vio obligado a suspender la discusión después de que los representantes del Centro Democrático señalaran que se retiraban hasta que no se dieran claridad a las recusaciones. Esta última decisión levantó críticas de varios congresistas. (Lea: Más de 3.000 personas (algunas académicas) envían carta apoyando reforma a la salud)

Por ejemplo, el mismo Racero (quien fue elegido por el Pacto Histórico) respondió irritado en Twitter: “Una cosa es que se hundan los proyectos porque los congresistas decidan votar que NO después del debate. Otra cosa es que se hundan porque algunos congresistas sabotean y no se presenten a las sesiones. Para eso es que fuimos elegidos, ese es nuestro trabajo. ¿Acaso algún trabajador se puede dar el lujo de pararse un día y decidir no ir al trabajo porque no quiere?”, escribió el presidente de la plenaria de la Cámara.

Otros como la representante Martha Alfonso Jurado (quien fue coordinadora ponente de la reforma en la Comisión Séptima y ha sido una de las mayores defensoras del proyecto de gobierno), también se manifestó señalando lo que llamó una situación indignante. “Oposición se retira de recinto para romper quórum, últimas 3 plenarias han radicado impedimentos ridículos como tener salud prepagada, estar afiliados a EPS o tener un familiar en sector salud. Indecentes jugaditas”, escribió Jurado el pasado 13 de junio en Twitter. (Lea: El acceso a la morfina es desigual e insuficiente en el mundo: OMS)

Mientras el gobierno intenta que una de sus reformas más importantes sobreviva, los partidos van tomando decisiones que lo hacen cada vez más difícil. El pasado 6 de junio el partido de La U publicó un comunicado en el que hacía un llamado a aplazar hasta el próximo período legislativo la discusión y votación de las “reformas sociales” (que además del proyecto de salud incluye los proyectos de trabajo y pensiones).

“De esta manera se podrá realizar un diálogo y una concertación más amplia con todos los actores de la sociedad y así lograr los cambios que necesitan los colombianos para disminuir la pobreza, la inequidad y lograr una Colombia más equitativa y en paz”, dijo la banda de La U en un comunicado escrito.

Un camino similar tomó el partido Conservador. Por decisión de la bancada, decidió que ningún congresista podrá votar la reforma a la salud. El presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda, ha señalado que después de intentar consensuar “de todas las maneras” el proyecto con el Gobierno, “nos encontramos oídos sordos”. De esta manera, y aunque el proyecto hoy está en el orden del día, no es seguro que se logre su discusión y mucho menos que los votos para aprobarlo estén, al menos por ahora, cerca de lograrse.

Hay que recordar que el proyecto de ley, que busca reformar el sistema de salud de Colombia fue aprobado en primer debate, el pasado 25 de mayo por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Con 14 votos a favor y seis en contra, los representantes aprobaron 14 artículos nuevos con propuestas relacionadas con temas como la unidad de pago por capitación, la identificación del talento humano en salud, entre otros. La comisión también negó la aprobación de varios artículos nuevos que no contaban con aval de los ponentes. (Lea: Este será el etiquetado que deben tener los alimentos desde el 14 de junio)

En aquella oportunidad también eliminaron nueve artículos, entre los cuales estaba el que creaban los fondos regionales o el que fortalecía a la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES).

Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la decisión se tomó junto a los diferentes partidos políticos, con el fin de avanzar en el debate y buscar un punto medio. A pesar de que la sesiones ordinarias del Congreso terminan este 20 de julio, el gobierno ha decidido convocar a extraordinarias. El presidente Gustavo Petro lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, en donde además señaló que esta decisión se toma para acelerar los debates pendientes en torno a las reformas y la adición presupuestal.