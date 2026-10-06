Según el vocero, el lugar de trabajo de la mujer fallecida es un instituto que estudia patógenos peligrosos, incluida la…

En una rueda de prensa, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, confirmó que “una mujer que trabajaba en el laboratorio de la provincia de Irkutsk murió, y las autoridades están investigando si la peste neumónica causó su muerte".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció este martes 6 de octubre sobre la muerte de una trabajadora de laboratorio en Siberia (Rusia), que podría haber sido causada por la peste.

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Esto dice la OMS sobre la muerte de trabajadora en Rusia que se investiga por peste

Según el vocero, el lugar de trabajo de la mujer fallecida es un instituto que estudia patógenos peligrosos, incluida la peste, en una zona de Siberia donde esta última se presenta de forma natural en animales silvestres.

Por su parte, Lindmeier compartió un mensaje reciente de las autoridades sanitarias rusas, según el cual “de acuerdo con los resultados de las pruebas, no se detectaron patógenos de enfermedades infecciosas peligrosas en ninguno de los contactos relacionados con este caso".

Además, las autoridades rusas indicaron, en la misma comunicación, que la enfermedad "se presentó inicialmente como una infección respiratoria viral aguda típica".

Sobre la cronología de los hechos, la OMS asegura que se activó el sistema interno de monitoreo el pasado 2 de octubre, luego de que se conocieran reportes locales sobre una sospecha de muerte por peste neumónica en la provincia de Irkutsk y comenzó a hacer seguimiento a la situación.

“Al día siguiente, la OMS contactó a las autoridades sanitarias rusas para obtener más información en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de verificar el evento, sus circunstancias, las pruebas de laboratorio en curso y sus resultados, los criterios del rastreo de contactos y el estado de salud de estos, así como cualquier posible implicación para la salud pública internacional", indicó Lindmeier.

Con la información disponible hasta ahora, la OMS considera que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para el conjunto de Rusia y muy bajo para la Región de Europa.

¿Qué es la peste y cómo se transmite?

Según explica en su portal web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la peste es una enfermedad que afecta a los seres humanos y a otros mamíferos. Es causada por la bacteria Yersinia pestis.

“Las personas suelen contagiarse a través de la picadura de una pulga infectada de un roedor o al entrar en contacto con un animal infectado”, indica la CDC y agrega que “la peste se puede curar con antibióticos, pero estos deben administrarse sin demora para evitar que la enfermedad se agrave o provoque la muerte".

La entidad también agrega que "la peste es tristemente famosa por haber causado la muerte de millones de personas en Europa durante la Edad Media. Hoy en día, es una causa de enfermedad poco frecuente, aunque persistente, en las zonas rurales del oeste de Estados Unidos y en determinadas regiones de África y Asia”.

En línea con esto, en entrevista con CNN, la viróloga Angela Rasmussen asegura que “las personas no deben estar de este evento, pues a pesar de que es una enfermedad que tiene una alta mortalidad, no es muy transmisible entre personas”. Según Rasmussen, la peste está presente en la fauna salvaje de los ecosistemas de la región, y por eso existe un instituto en el que se manejan estas bacterias y virus infecciosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la peste es una enfermedad muy grave para el ser humano, sobre todo en sus formas septicémica (infección sistémica causada por la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo) y neumónica.

“En ausencia de tratamiento, la tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 100 %. La forma neumónica, invariablemente mortal si no se trata pronto, es especialmente contagiosa y puede desencadenar epidemias graves con transmisión de persona a persona a través de gotículas respiratorias suspendidas en el aire”, indica la OMS.

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Como aclara la OMS, la confirmación de la peste requiere pruebas de laboratorio. En ese sentido, existen diferentes técnicas para detectar un antígeno específico de Y. pestis. Una de ellas, anota la OMS, consiste en una prueba rápida con tiras reactivas que ha sido validada y que hoy en día se utiliza mucho en África y Sudamérica.

Cabe señalar que la OMS no recomienda la vacunación, excepto para grupos de alto riesgo (por ejemplo, personal de laboratorio expuesto constantemente al riesgo de contaminación y profesionales sanitarios).

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