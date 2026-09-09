Exministro de Salud Jaramillo respondió a las acusaciones de la ministra Vesga

En un comunicado, difundido a través de sus redes sociales, Jaramillo aseguró que es necesario “hacer varias precisiones sobre la gestión que entregamos”.

El exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estuvo en el cargo desde mediados de 2023 hasta el final del gobierno de Gustavo Petro, respondió a las denuncias realizadas por la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, este lunes 7 de septiembre.

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El primer punto al que se refirió Jaramillo hace alusión a las “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas”, denunciadas por Vesga hace un par de días, de las que haría parte, entre otras, una “opinión contable negativa” emitida por la Contraloría, en la que, sin entregar más detalles, se habrían hallado deficiencias de control interno fiscal.

De acuerdo con Jaramillo, “la referencia al informe de la Contraloría en su auditoría de 2025 corresponde a deficiencias operativas en proceso de mejora durante 2026 y no corresponde de ninguna manera a hallazgos con impacto fiscal ni corrupción per se”.

Frente a ese informe del ente de control, el exministro de Salud aseguró que las observaciones identificadas “ya habían sido incorporadas en un plan de mejoramiento suscrito el 30 de julio de 2026, con inicio de ejecución el 1.º de agosto, conforme a los lineamientos del órgano de control fiscal”. En ese sentido, continuó Jaramillo, el ministerio que recibió Vesga ya contaba con un plan de mejoramiento en marcha “cuya continuidad, ejecución y cumplimiento corresponden ahora a la actual administración”.

El exfuncionario mencionó que para la vigencia de 2025, el Minsalud obtuvo el primer lugar entre 236 entidades en el FURAG, una herramienta desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para medir el desempleo institucional de las entidades públicas.

Antes de abordar las otras denuncias presentadas por Vesga, Jaramillo insistió en que “la existencia de observaciones y de un plan de mejoramiento no puede equipararse automáticamente a la existencia de detrimento fiscal, corrupción o una crisis administrativa”.

El segundo punto al que se refirió Jaramillo está relacionado con el volumen de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones, según Vesga. En su mensaje de hace unos días, la ministra señaló que “en agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de COP 4,4 billones: COP 4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas COP 1,3 billones obligados y pagados”.

Para Jaramillo, esos COP 4,4 billones “representan una de las mayores inversiones en un año en la historia del país para financiar mayoritariamente equipos básicos, infraestructura, dotación, transporte asistencial y fortalecimiento de la operación corriente de los hospitales”, los cuales cuentan con los soportes técnicos, financieros y normativos.

De ese monto total, COP 2,9 billones no han sido obligados porque requieren de una autorización por parte del Ministerio de Hacienda, mientras que otros COP 365.604 millones que no cuentan con registro presupuestal con corte al 7 de agosto “corresponden de nuevo al normal ciclo de ejecución presupuestal” que, por la suspensión del empalme, quedaron en vilo ante la suspensión de la expedición de registros presupuestales.

“Las afirmaciones de la jefe de la cartera ministerial y del sector salud están poniendo en evidencia el desconocimiento de la gestión pública, en particular de la dinámica de las transferencias presupuestales, las funciones de los Ministerios de Salud, Ministerio de Hacienda, y además devela una conducta reprochable por poner en riesgo la ejecución de iniciativas vitales para los territorios”, apuntó Jaramillo en su respuesta.

El último tema al que se refirió Jaramillo fue la revelación que la misma ministra de Salud hizo sobre un audio en el que, al parecer, se estaría pidiendo dinero a nombre de ella en medio de una reunión en el Ministerio. El hecho fue rechazado por Vesga.

Al respecto, Jaramillo aseguró que lamenta que en el primer mes de gobierno “estén circulando versiones de presuntas participaciones irregulares de la alta funcionaria y de sus actuales directivos en la gestión de recursos públicos, estos asociados a eventuales escenarios de corrupción. Coincidimos plenamente en que la Fiscalía actúe prontamente”.

Frente a la denuncia ante la Fiscalía que la ministra Vesga ya presentó, Jaramillo aseguró que “estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción no se reduce a titulares de prensa, especulaciones o incriminaciones temerarias contra nadie, sino a un proceso serio, responsable y respetuoso que conduzca a la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación de los daños”.

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