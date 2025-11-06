Exministros y exviceministros de Salud dicen que el colapso del sistema fue planeado Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Un grupo de diez exministros y viceministros de Salud, entre ellos Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Jaime Arias o Blanca Cajigas, envió una carta a la opinión pública, en la que mostraron su preocupación por la reciente situación por la que atraviesa el sistema de salud en el país.

“Durante los últimos tres años, el Gobierno ha intentado por todos los medios imponer su reforma al sistema de salud”, fueron las palabras con las que empezaron el documento.

Luego, indicaron que esta discusión se ha llevado a cabo sin argumentos técnicos ni evidencia, sino que ha primado “una estrategia deliberada para deteriorar la confianza en el sistema, desfinanciarlo, desordenar su funcionamiento y presentar ese caos como justificación de su reemplazo”.

A los ojos de este grupo, los resultados se han traducido en múltiples tutelas, quejas y barreras de acceso. Ahora, añadieron, los pacientes están presentando más demoras, cierres de servicios y desabastecimientos. Además, los trabajadores del área de la salud están frente a un panorama de incertidumbre laboral.

“Nunca un gobierno había convertido un servicio esencial y un derecho fundamental en un escenario de confrontación política - electoral”, advirtieron en la carta.

Otro de los puntos que trataron en el documento fue el decreto propuesto por el Gobierno para establecer una reforma del sistema. Sobre este punto, aseguraron que “fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, mientras falla de fondo sobre el asunto, en reconocimiento de las múltiples demandas que señalan su ilegalidad e inconstitucionalidad, así como por la afectación que producía sobre el bienestar y la salud de la población”.

En cuanto a la reforma que está cursando en la actualidad en el Congreso, comentaron que no cuenta con “los mínimos institucionales para transformar un sistema que regula y protege un derecho fundamental, no cuenta con un aval fiscal para su financiamiento y mucho menos atiende los problemas estructurales que el sistema tiene”.

Finalizaron su pronunciamiento haciendo un llamado al próximo gobierno: “Reconstruir la confianza es urgente. Este grupo de exministros y exviceministros llamamos al próximo gobierno a restaurar la liquidez, la estabilidad y la capacidad técnica del sistema”.

