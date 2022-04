Estados Unidos quiere prohibir los sabores en los cigarrillos

Investigaciones señalan que, con leyes como esta, se podrían evitar entre 324.000 y 654.000 muertes atribuibles al tabaquismo en los próximos 40 años.

En la tarde del jueves 28 de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) propuso normas para prohibir los cigarrillos mentolados y con otros sabores, con el fin de prevenir que los jóvenes inicien a consumirlos, así como para reducir significativamente las enfermedades y muertes relacionadas al tabaco.

La FDA señaló que las medidas propuestas “tienen el potencial de reducir significativamente las enfermedades y las muertes provocadas por el consumo de productos de tabaco de combustión, la principal causa de muerte evitable en los Estados Unidos, al reducir la experimentación y la adicción de los jóvenes y aumentar el número de fumadores que dejan de fumar”. (Puede leer: El cambio climático aumentará el salto de virus de animales a personas)

Las normas fueron propuestas luego de recopilar evidencia que permitiera establecer la adicción y el daño de estos productos. Además, se basan en la Ley de Prevención del Tabaquismo y Control de Tabaco que, en 2009, prohibió todos los sabores característicos a excepción del tabaco y el mentol. Cabe recordar que la FDA cuenta con la autoridad para adoptar normas sobre los productos del tabaco, una herramienta otorgada por el Congreso.

El mentol, el aditivo con sabor a menta que se agrega a los cigarrillos mentolados, reduce la irritación y dureza del tabaco. Según la Administración, “esto aumenta el atractivo y hace que los cigarrillos mentolados sean más fáciles de consumir, sobre todo para los jóvenes y los adultos jóvenes”. Además, el mentol y la nicotina interactúan en el cerebro y potencian el efecto aditivo de esta última. (Le puede interesar: Dos distritos y tres departamentos enteros podrán dejar de usar tapabocas)

Por eso, la FDA señala: “La combinación del sabor del mentol, los efectos sensoriales y la interacción con la nicotina en el cerebro aumentan la probabilidad de que los jóvenes que empiezan a consumir cigarrillos mentolados pasen a consumirlos con regularidad. El mentol también hace que sea más difícil para las personas dejar de fumar”.

Según estudios de modelación que fueron tomados como evidencia, el 15 % del consumo de tabaco se reduciría en los próximos años si los cigarrillos mentolados no estuvieran disponibles en ese país. Otras investigaciones utilizadas, señalaron que, con leyes como esta, se podrían evitar entre 324.000 y 654.000 muertes atribuibles al tabaquismo en los próximos 40 años. (También puede leer: Invima alerta sobre cápsulas que están vendiendo como “potenciador sexual”)

Sin embargo, advierte la entidad, esta norma no está dirigida contra los consumidores, ya que no tiene la autoridad para regular en ese sentido. Así pues, en caso de que las propuestas se debatan y aprueben, la aplicación se dirigirá a fabricantes, distribuidores, mayoristas, importadores y minoristas que fabriquen, distribuyan o vendan esos productos en Estados Unidos. “Esta normativa propuesta no incluye la prohibición de la posesión o el uso por parte de los consumidores individuales”, aclara la FDA.

El consumo de productos de tabaco es un serio problema de salud pública en Estados Unidos, pues se calcula que para 2019 más de 18,5 millones de personas mayores de 12 años consumieran cigarrillos mentolados. Un consumo que se centraba en jóvenes, afroamericanos y otros grupos raciales y étnicos.