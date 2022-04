¡Pilas! Invima alertó sobre cápsulas “Rise Up Red Edition”, ilegales en el país

Cápsulas "Rise Up Red Edition". Foto: Fotos tomadas de internet.

En la tarde de este jueves, 28 de abril, la autoridad sanitaria del país, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por el producto “Rise Up Red Edition”, unas cápsulas que se están ofreciendo como potencializador sexual que no cuentan con el registro sanitario de la entidad, por lo que su comercialización es ilegal.

Según comunicó la entidad, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, con funciones similares a las del Invima), había emitido hace unos días un comunicado advirtiendo a los consumidores sobre este producto, pues tenía ingredientes ocultos y potencialmente peligrosos. (Puede leer: OMS ha registrado 169 casos de hepatitis con causa desconocida. Esto es lo que sabe)

En el comunicado, la FDA le solicitó a las plataformas de Amazon, eBay, entre otras usadas para comercializar el producto, que impidieran la compra y venta de estas cápsulas. Días después Amazon le informó a la Administración que un análisis de laboratorio había encontrado tadalafilo, un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil. Sin embargo, al no reportarse entre los ingredientes de las cápsulas, se convierte en un medicamento no aprobado al no haberse llevado el proceso regular que se requiere para establecer su seguridad y eficacia.

“Los consumidores con problemas médicos subyacentes que toman “Rise Up Red Edition” con tadalafilo no declarado pueden experimentar graves riesgos para la salud (...) [Puede] reducir la presión arterial a niveles peligrosos que pueden poner en peligro la vida”. El Invima advierte que los consumidores con problemas médicos subyacentes, como diabetes, presión arterial alta o enfermedades del corazón, deben abstenerse de consumir estas cápsulas. (Le puede interesar: Los niños dejarán de usar tapabocas. ¿Se cierra el debate?)

“Es importante recordar que este producto al no estar amparado con registro sanitario, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se consideran productos fraudulentos, que no garantizan el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia. Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, señaló el Invima.

La Autoridad le hizo un llamado a la comunidad en general para que se abstenga de comprar las cápsulas “Rise Up Red Edition”, así como de adquirir medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, los cuales, generalmente, son comercializados por internet, redes sociales o WhatsApp. (También puede leer: “Contribución solidaria”, el nuevo “camino” para afiliarse al sistema de salud)

A quienes están consumiendo las cápsulas, el Invima les pide que suspendan de inmediato el consumo y que informe a la entidad o a los entes de salud territoriales los datos que conozca sobre los sitios donde se distribuyen estos productos.