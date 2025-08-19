Expresidente de la Nueva EPS se pronuncia tras pliego de cargos de la Procuraduría

José Fernando Cardona Uribe, fue presidente ejecutivo de la EPS entre 2009 y 2024. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Luego de que la Procuraduría General de la Nación diera a conocer que formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, este publicó un comunicado respondiendo a las acusaciones del ente de control.

Cabe recordar, como lo contamos en esta nota, que la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señala a Cardona Uribe de presuntamente haber autorizado la ejecución de un plan de ahorro voluntario por un valor superior a los $1.000 millones con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El problema, a los ojos del ente de control, es que, “al parecer, en la vigencia 2020 el disciplinable pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada ‘Plan Semilla’, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud”.

Sobre este plan, Cardona Uribe aseguró que mientras fue presidente este sí se aprobó como un beneficio a los trabajadores de la Entidad. “El ‘Plan Semilla’ de Nueva EPS consistía en el aporte que hacía la empresa de seis días de salario al colaborador por el ahorro voluntario de 12 días que hacían al año”.

El presidente ejecutivo de la EPS entre 2009 y 2024 agregó que en 2021 la Contraloría General de la República, en la auditoría financiera de 2020, informó sobre un hallazgo referente al ‘Plan Semilla’, por el uso de recursos de la UPC. “Este hallazgo se trasladó a la delegada para el sector salud y a la Procuraduría General de la Nación”.

Según Cardona Uribe, “después de la revisión del caso y analizados todos los elementos probatorios mediante auto del 17 de agosto de 2022, la Contraloría delegada para el sector salud, dirección de vigilancia fiscal, ordenó el cierre y archivo de la indagación preliminar por el ‘Plan Semilla’ de Nueva EPS”.

Con esto, concluyó el expresidente de la EPS más grande del país, “en dicho auto de la Contraloría General de la República se estableció que el uso de los recursos fue acorde con la ley y no hubo detrimento patrimonial, procediendo al cierre y archivo del caso”.

Para la entidad, sin embargo, “Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

