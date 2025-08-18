Cargos a expresidente de Nueva EPS por presunta destinación indebida de recursos

José Fernando Cardona Uribe se desempeñó como presidente de Nueva EPS, la EPS más grande del país, con cerca de 11 millones de afiliados, entre 2009 y principios de 2024. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes 18 de agosto, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por la presunta destinación indebida de recursos destinados a la salud.

En concreto, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señala a Cardona Uribe de presuntamente haber autorizado la ejecución de un plan de ahorro voluntario por un valor superior a los $1.000 millones con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El problema, a los ojos del ente de control, es que, “al parecer, en la vigencia 2020 el disciplinable pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada ‘Plan Semilla’, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud”.

Para la Contraloría, el funcionario habría optado por clasificar el gasto en el que se incurrió dentro del componente administrativo, con lo que pudo transgredir varias normas.

“Para la Procuraduría, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”, concluyó la entidad.

Cardona Uribe se desempeñó como presidente de Nueva EPS, la EPS más grande del país, con cerca de 11 millones de afiliados, entre 2009 y principios de 2024, cuando fue reemplazado por Aldo Cadena, un hombre cercano al presidente Gustavo Petro.

A inicios de abril de este año, como contamos en esta nota, se conoció que la Fiscalía le imputó a Cardona Uribe los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación. Javier Tamayo Perdomo, abogado del expresidente de la Nueva EPS, explicó por medio de un comunicado que la investigación que se adelanta es por la presunta apropiación de recursos que no son a favor de su defendido, sino de la misma EPS.

También es importante resaltar que todavía no se conocen los estados financieros certificados de la Nueva EPS para los años 2023 y 2024. A finales de julio, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, aseguró que para finales de julio se publicarían los estados financieros. Sin embargo, estos todavía no se conocen.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺