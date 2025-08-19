La Supersalud anuncia cambio de agentes interventores en Nueva EPS, Coosalud y SOS

Nueva EPS cuenta con 11.760.695 afiliados, lo que representa al 22,5 % de la población del país. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En las primeras horas de este martes 19 de agosto, la Superintendencia Nacional de Salud anunció cambios en los agentes interventores de tres de las EPS que se encuentran intervenidas por esa entidad.

El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, decidió cambiar a los interventores de la Nueva EPS, la más grande del país, así como de Coosalud y SOS.

En Nueva EPS, con 11.760.695 afiliados, lo que representa al 22,5 % de la población del país, Bernardo Camacho, quien se desempeñaba como agente interventor desde hace ocho meses, será reemplazado por Gloria Libia Polanía Aguillón.

Sobre la gestión de Camacho al frente de la EPS más grande del país, la Supersalud apuntó que “termina su gestión con avances en la transformación de esta EPS a una entidad mayoritariamente pública, la implementación del sistema de auditorías médicas y el pronto inicio de la auditoría forense internacional”.

Cabe recordar que a inicios de abril de este año, la Supersalud extendió la intervención en esta EPS por un año, entre otras cosas, porque la EPS no ha dado a conocer sus estados financieros certificados de 2023 y 2024. Justamente uno de los avances de Camacho, consistió en consolidar estos estados financieros que, según el superintendente, iban a ser publicados a finales de julio.

Polanía Aguillón, la nueva agente interventor de Nueva EPS, se venía desempeñando como interventora de Coosalud y cuenta con 33 años de experiencia en el servicio público del sector salud.

Con el movimiento de Polanía Aguillón a Nueva EPS, el superintendente designó a Carlos Eduardo Franco Muñoz como agente interventor en Coosalud. Franco Muñoz, que venía desempeñándose como agente interventor en la EPS Servicio Occidental de Salud, S.O.S., será reemplazado por Sergio Andrés Gil Celis, “quien cumple con los requisitos exigidos por la reglamentación establecida para la entidad objeto de la medida”, dijo la Supersalud.

Con las nuevas designaciones, la Supersalud aseguró que se busca avanzar “significativamente en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención”, con énfasis en la gestión de las auditorías médicas, la estabilización de las redes de prestadores en cada nivel de atención, el fortalecimiento de la atención primaria y la negociación conjunta de medicamentos.

