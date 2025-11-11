Las Américas perdió su estatus como región libre de sarampión: OPS

La vacunación contra el sarampión sigue siendo la medida más eficaz de protección. Aunque en los últimos 25 años se estima que esta vacuna evitó más de 6 millones de muertes en la región, la cobertura regional en 2024 fue del 79 %, “muy por debajo del 95% necesario para prevenir brotes". Foto: EFE - George Frey

En un comunicado publicado este lunes 10 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que las Américas ha perdido su estatus como una región libre de transmisión endémica de sarampión.

Una comisión de la OPS determinó que la transmisión endémica del sarampión se ha restablecido en Canadá, donde el virus ha circulado durante al menos un año. Por esta razón, las Américas, la primera región en eliminar esta enfermedad dos veces, perdió nuevamente su estatus de libre de sarampión.

A excepción de Canadá, todos los demás países de la región siguen manteniendo su estatus.

Durante una rueda de prensa, Jarbas Barbosa, director de la OPS, aseguró que “esta pérdida representa un retroceso, pero también es reversible”. “Mientras el sarampión no se elimine a nivel mundial, nuestra región seguirá enfrentando el riesgo de reintroducción y propagación del virus entre las poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta”, apuntó el brasileño.

Sin embargo, enfatizó Barbosa, con compromiso político, cooperación regional y una vacunación sostenida, “la región puede interrumpir nuevamente la transmisión y recuperar este logro colectivo”.

El sarampión en Colombia, América del Sur y del Norte

Con corte a 7 de noviembre de 2025, a la OPS le han notificado 12.596 casos confirmados de sarampión en 10 países. De estos, aproximadamente el 95 % se concentran en Canadá, México y Estados Unidos, un aumento de 30 veces en comparación con 2024.

De las 28 muertes que se han presentado por cuenta de esta enfermedad altamente contagiosa, 23 han sido en México, tres en Estados Unidos y las otras dos en Canadá.

En Colombia, pese a noticias falsas que circularon hacia mediados de año, es importante recordar que, según información del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), no se han reportado casos.

Ante este panorama, la OPS recordó que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz de protección. Aunque en los últimos 25 años se estima que esta vacuna evitó más de 6 millones de muertes en la región, la cobertura regional en 2024 fue del 79 %, “muy por debajo del 95% necesario para prevenir brotes“.

Por eso, Barbosa concluyó que hoy “más que lamentar la pérdida de un estatus regional, hacemos un llamado a todos los países para redoblar esfuerzos, fortalecer la vacunación, la vigilancia y la respuesta oportuna ante los casos sospechosos, llegando a todos los rincones de las Américas. Como Región, hemos eliminado el sarampión dos veces. Podemos hacerlo una tercera vez”.

