Fomag restablece atención a pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Cancerología

La decisión permitirá la continuidad de la atención para más de 170 pacientes.

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El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció que, a partir de este 19 de marzo, se retomará la atención integral en salud para los pacientes oncológicos que venían siendo tratados en el Instituto Nacional de Cancerología (INC), además de aquellos que, con diagnóstico confirmado de cáncer, inician sus protocolos médicos en dicha institución.

La decisión, comunicó el Fomag, permitirá garantizar la continuidad de la atención para más de 170 pacientes con tratamientos en curso, provenientes de Bogotá, Meta, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Bolívar, Casanare, Tolima, Santander, entre otros territorios del país. Estas personas podrán seguir con sus tratamientos, sin interrupciones, en el INC, que es el centro de mayor relevancia para la atención de cáncer en Colombia.

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El fondo también indicó que a partir del 1° de abril se ampliará la cobertura en el INC, con el fin de incluir a menores de edad para el diagnóstico o la confirmación de patologías oncológicas pediátricas. También se evaluarán casos incidentes y prevalentes que tengan un historial clínico en la institución.

“La medida también contempla la atención a partir de la misma fecha de pacientes georreferenciados en zonas dispersas del país con limitaciones de acceso a otros prestadores, así como de personas con patologías de baja frecuencia y alta complejidad clínica que, por su nivel de especialización, requieren ser tratadas en el Instituto Nacional de Cancerología”, se lee en el comunicado.

El contexto del modelo de salud del magisterio

Con el reciente anuncio, el Fomag busca priorizar la continuidad, oportunidad y calidad de la atención de enfermedades de alto costo, como el cáncer, de los afiliados al régimen especial del magisterio. La noticia se conoce un par de días después de que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), convocara a un Paro Nacional del magisterio de 24 horas para el próximo 15 de abril. Sus objetivos están relacionados, en su mayoría, con el nuevo modelo de salud de los maestros.

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Por un lado, se busca defender el Acuerdo 003 de 2024, el cual definió cómo debe funcionar dicho modelo y las modificaciones para la contratación de la prestación de servicios de salud. Cabe recordar que entre los principales cambios está la eliminación de un actor clave: los operadores, los cuales se encargaban de contratar a las IPS (la red de clínicas y hospitales). Ahora, esta labor está a cargo de la Fiduprevisura, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario.

Uno de los principales retos ha sido que la Fiduprevisora adquiera la capacidad técnica y operativa para asumir la gestión directa de los contratos. La entidad pasó de contratar entre 10 y 13 operadores regionales integrales a tener que coordinar, potencialmente, con miles de IPS en todo el país.

Como hemos contado en este diario, las críticas al nuevo modelo de salud del magisterio, que se estima que atiende a unas 800.000 personas, señalan demoras en citas médicas, problemas con la entrega de medicamentos y fallas administrativas que afectan el acceso oportuno a los servicios.

En recientes movilizaciones, los educadores han reclamado que la Fiduprevisora formalice contratos claros con los prestadores de salud, lo que permitiría exigir niveles adecuados de atención y garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad y salud de los maestros.

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