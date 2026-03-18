Sindicatos del sector salud piden agotar alternativas antes de buscar liquidar EPS

Asmet Salud está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Podría ser una de las EPS que el Gobierno ha pensado liquidar. Foto: Supersalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado, ASUNTSSANAR, SINDISALUD y SINTRAFAMISANAR, sindicatos de trabajadores de las EPS Emssanar, Asmet Salud y Famisanar, se pronunciaron sobre las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo habló de liquidar las EPS “en quiebra”.

El mandatario se refirió a esta medida como la única opción, luego de que el Congreso no aprobara la reforma a la salud. Cabe apuntar que no detalló los nombres de las EPS que quiere liquidar, pero la hipótesis que algunos tienen es que se refiere a las que están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, a excepción de Nueva EPS. Entre las entidades intervenidas se encuentran Emssanar, Asmet Salud y Famisanar.

Le puede interesar: EPS y Petro: Supersalud se pronuncia y da parte de tranquilidad

Es por ello que los sindicatos recordaron que estas tres EPS tienen más de seis millones de afiliados, a lo largo de 15 departamentos del suroccidente y el centro del país, así como del Eje Cafetero, la Amazonia y la Costa Caribe. Además, señalaron que Emssanar, Asmet Salud y Famisanar reúnen a más de 6.100 trabajadores.

“Detrás de estas cifras hay territorios donde, en muchos casos, no existe un alternativa inmediata de atención”, se lee en el comunicado. “Trasladar a seis millones de personas sin un plan técnico, serio y previamente construido no soluciona de raíz las dificultades señaladas. Al contrario, agudiza las situaciones que se vienen presentando en el sistema de salud”.

Lea también: Entidades de salud alertan por reto con medicamentos que ha dejado adolescentes intoxicados

Los sindicatos también aseguraron que las regiones en las que operan estas EPS son territorios con altas tasas de desempleo, donde conseguir trabajo puede tomar mucho tiempo y marcar el futuro de las familias. En ese sentido, pidieron al Gobierno dar a conocer cuáles serían las alternativas para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores que se verían afectados por la liquidación, en caso de que se lleve a cabo.

En el pronunciamiento, además, manifestaron su preocupación por que la “liquidación se esté planteando como única salida, cuando no lo es”. A ojos de los sindicatos, estas EPS pueden ser financieramente viables y se deberían evaluar opciones como acuerdos de reestructuración financiera y la apertura de procesos “serios” de capitalización. “Mientras estas alternativas no se hayan explorado de manera real, cualquier decisión de liquidación resulta prematura y sus efectos, irreversibles”.

Le puede interesar: El gobierno compró un medicamento clave contra el VIH, pero a los pacientes no les llega

Es por ello que exigieron que, antes de expedir cualquier acto administrativo, el Gobierno agote dichas herramientas. También instaron a que se garantice la continuidad en la atención de casi seis millones de afiliados mediante un plan territorial definido.

“Hoy más que nunca se hace necesario escuchar a quienes sostienen el sistema de salud desde su trabajo diario. Las decisiones que se adopten no pueden desconocer la realidad de los territorios ni el derecho de miles de trabajadores a mantener condiciones laborales dignas”, concluyeron ASUNTSSANAR, SINDISALUD y SINTRAFAMISANAR.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺