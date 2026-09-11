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Fotomultas: el debate debería estar en cómo funcionan para salvar vidas y no en el bolsillo

Las fotomultas vuelven al centro del debate en Colombia, cuestionadas por su supuesto carácter recaudatorio y por la forma en que han sido utilizadas. Pero la evidencia científica muestra que las cámaras de control de velocidad sí pueden reducir la velocidad y los siniestros. La discusión, entonces, debería ir más allá de cuánto se cobra: ¿cómo hacer que estas herramientas mejoren en su objetivo de salvar vidas?

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
10 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Las cámaras de fotodetección buscan controlar la velocidad y reducir los riesgos de siniestros viales.
Las cámaras de fotodetección buscan controlar la velocidad y reducir los riesgos de siniestros viales.
Foto: Getty Image

En los últimos días, las conocidas popularmente como “fotomultas” volvieron a ocupar un lugar central en el debate público en Colombia. El gobierno de Abelardo de la Espriella puso estos sistemas bajo la lupa al ordenar una revisión nacional y cuestionar que puedan estar siendo utilizados principalmente con fines recaudatorios. La discusión, en realidad, no es nada nueva.

Durante el gobierno de Gustavo Petro ya se habían planteado debates sobre su regulación, las garantías para los conductores y la necesidad de que estas herramientas…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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Comentarios
  • alberto(rx4s9)Hace 58 minutos
    Hay que analizar por grupos las causas de los accidentes, no solo es reducir la velocidad y ya se resolvio el problema. Cuants accidentes y muertes son a causa de los conductores ? Cuantos a causa de la velocidad ? Cuantos a causa de los peatones o ciclistas ? Y con base en eso enfocar las soluciones. Una volqueta a 30 km si se sube a un andén y atropella personas, las mata; una bici a 10 km en un andén atropella a un anciano, lo mata
  • Juan Manuel(00212)Hace 1 hora
    El punto esta en hacer las cosas con inteligencia. En Bogota, en una via como la NQS, que tiene 3 o 4 carriles y no tiene semáforos, es decir, no hay peatones, que sentido tiene un limite de 50? O en la 26 algo similar. Creo que se pueden hacer cosas mejores que paralizar a la ciudad, que de por si, es un trancon permanente.
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