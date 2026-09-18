 

Fotomultas: ¿más cámaras es igual a menos velocidad y menos muertes? Esto dice la evidencia

Las fotomultas volvieron al centro del debate en Colombia luego de que el Gobierno planteara revisar estos sistemas y el valor de las sanciones. Le explicamos qué dice la evidencia sobre si estas cámaras realmente ayudan a reducir la velocidad y los siniestros viales.

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Laura Valentina Murillo Hernández

Juan Diego Quiceno

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