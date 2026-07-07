Mauricio Molina es designado por Supersalud como nuevo gerente interventor de Famisanar EPS Foto: Famisanar

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El superintendente de Salud, Daniel Quintero, por medio de una resolución apartó de su cargo a Germán Gallo, quien venía desempeñándose como agente interventor de Famisanar EPS, y, en su lugar, designó a Mauricio Molina Álvarez.

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De acuerdo a la resolución, Gallo, como interventor saliente, deberá entregarle a Molina Álvarez todos los activos, los libros de contabilidad, los registros y demás elementos relacionados con la administración de bienes de la entidad que estén en su posesión.

También deberá llevar a cabo un empalme con Molina Álvarez dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión y, dentro de los diez días siguientes a esta notificación, deberá entregar a la Superintendencia Nacional de Salud y Molina Álvarez una rendición de cuentas.

Allí, agrega la resolución, deberá informar sobre “su labor como administrador de propiedades y asuntos de la entidad”. Asimismo, en el documento se detalla que la remoción de Gallo se efectuará una vez Molina Álvarez acepte el cargo y se posesione, lo cual se deberá realizar cinco días después de publicada la resolución.

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Esta medida, como se lee en la resolución, se toma después de que el Comité de Medidas Especiales sesionara el pasado 30 de junio con el objetivo de analizar el caso de Famisanar. Durante la reunión, la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, después de presentar la situación de la entidad, indicó que continúa evidenciando un deterioro progresivo de su situación financiera.

Entre las razones que explicarían este deterioro están la acumulación de pérdidas, el incremento de anticipos sin mecanismos efectivos de seguimiento y control, el incumplimiento de condiciones financieras y de solvencia y el aumento de tutelas.

Cabe recordar que desde el martes 16 de septiembre, la Superintendencia de Salud prorrogó por un año más la intervención forzosa administrativa de Famisanar EPS S.A.S, que inició el 15 de septiembre de 2023. Con esta medida, la EPS estará intervenida hasta el 15 de septiembre de 2026.

Esta decisión, explicó en ese entonces la Supersalud, se debe a que durante el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se ha evidenciado que la EPS “mantiene deficiencias en sus componentes financiero, técnico-científico y jurídico, las cuales afectan su viabilidad operativa y el cumplimiento de su función como aseguradora dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

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