Gobierno anuncia un "equipo forense" para revisar los contratos del hospital de San Andrés

La intervención del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial se ordenó por un año, con posibilidad de prórroga, debido a los reiterados incumplimientos de los planes de mejoramiento exigidos desde 2022. Según la Supersalud, las fallas…

El hospital de San Andrés y Providencia sigue siendo noticia. Después de que se hiciera viral el intercambio entre el presidente, Abelardo de la Espriella, y la gobernadora de ese departamento, y de que la Supersalud ordenara la intervención de esa institución, el Gobierno volvió a referirse al tema este lunes.

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La intervención del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial se ordenó por un año, con posibilidad de prórroga, debido a los reiterados incumplimientos de los planes de mejoramiento exigidos desde 2022. Según la Supersalud, las fallas comprometen la atención y la seguridad de más de 60.000 usuarios.

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En una visita realizada entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, la entidad encontró que, de los 59 servicios habilitados, 13 no se prestaban; que había dificultades para garantizar especialidades como cardiología pediátrica, oncología y neumología, y que algunos pacientes debían esperar más de un año por una cirugía. También reportó más de 3.670 estudios de radiología pendientes de lectura.

A esos problemas se suman cuestionamientos sobre la gestión administrativa y financiera. La Supersalud señaló que el hospital recibió un anticipo de COP 858 millones para adquirir una máquina destinada al tratamiento de residuos biológicos peligrosos, pero que el equipo no había sido comprado. También encontró un rezago en la facturación de cerca de COP 3.605 millones, con corte a diciembre de 2025, y dificultades para establecer con certeza la situación económica de la institución. Este lunes, el Ministerio de Salud se refirió a posibles irregularidades administrativas y contractuales.

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“Entre los hechos que serán objeto de revisión se encuentran equipos médicos almacenados y deteriorándose, posibles nóminas paralelas y contratos que requieren una verificación detallada”, señaló la cartera. Según la ministra Ana María Vesga, se investigará cada contrato, cada factura y cada peso. “Los recursos de la salud son para atender pacientes, pagar al talento humano, comprar medicamentos y garantizar que los servicios funcionen”, afirmó.

El Gobierno anunció que conformará un equipo forense para revisar la contratación y un equipo técnico para apoyar la recuperación del hospital. También advirtió que la intervención debe traducirse en resultados concretos para los habitantes del archipiélago. “No puede quedarse en cambiar una administración por otra. Tiene que devolverle el hospital a la gente”, señaló la ministra Vesga.

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