Gobierno prorroga la intervención de Famisanar EPS por un año más

Esta es la tercera prórroga que se aplica a la intervención de Famisanar, la cual inició, bajo orden de la Superintendencia de Salud, el 15 de septiembre de 2023. Cabe señalar que, aunque la decisión del Gobierno Nacional extiende la medida hasta el próximo año, también se…

En una resolución firmada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, el Gobierno Nacional prorrogó, por un año más, la intervención forzosa de la EPS Famisanar. Con esta decisión, esta medida sobre la Entidad Promotora de Salud irá hasta el 15 de septiembre de 2027.

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Esta es la tercera prórroga que se aplica a la intervención de Famisanar, la cual inició, bajo orden de la Superintendencia de Salud, el 15 de septiembre de 2023. Cabe señalar que, aunque la decisión del Gobierno Nacional extiende la medida hasta el próximo año, también se establece que la Supersalud puede levantar la medida antes de su vencimiento.

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Una intervención forzosa administrativa es una medida con la cual la Supersalud nombra a un agente interventor para cumplir las funciones de gerencia y representación legal de la entidad. Esto ocurre cuando la Supersalud considera que se presentan condiciones que ponen en riesgo la prestación del servicio de salud a los usuarios o para prevenir que estas se presenten. Estas medidas se decretan por un período máximo de un año que puede ser prorrogado por períodos similares hasta que la entidad considere que se han superado las condiciones que llevaron a que la EPS fuera intervenida.

¿Cómo fundamentó esta nueva prórroga? Según se detalla en el documento, que puede encontrar completo al final de esta nota, el actual agente interventor de Famisanar, Mauricio Molina, emitió el 16 de julio un concepto en el que argumentaba la viabilidad de la intervención de la EPS.

En este concepto, Molina sostiene que «la intervención ha producido resultados verificables y medibles, que evidencian una recuperación progresiva de la EPS. No obstante, dichos resultados aún requieren consolidación para garantizar su sostenibilidad y lograr la superación definitiva de las causas estructurales que motivaron la adopción de la medida».

Por su parte, la firma contralora de la entidad Nexia Montes & Asociados envió, a finales de julio, un concepto en el que asegura que la EPS se mantiene en “escenario de riesgo” y “se encuentra condicionada a la continuidad de la supervisión especial”.

Con estos conceptos, la Supersalud emitió varios conceptos en los que se recomendaba continuar con la intervención de la EPS. Sobre la extensión de esta medida, sin embargo, hubo algo de controversia dentro de la Superintendencia de Salud. Mientras que la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud recomendó un año, los miembros del Comité de Medidas Especiales de la Supersalud sugirieron que fuera por seis meses.

Ante esto, el Ministerio de Salud pidió a la superintendencia aclarar su posición, y, el pasado 2 de septiembre, esta envió una comunicación en la que señaló que “efectuada la revisión correspondiente, la posición institucional actual de esta Superintendencia es sustentar ante el Ministerio de Salud y Protección Social la prórroga de la medida de intervención administrativa para administrar la EPS Famisanar por el término de un año».

Con esta base, la cartera de Salud decidió extender la medida por un año “con el objetivo de buscar su estabilidad financiera y administrativa, así como una oportuna y eficiente prestación del servicio de salud para sus afiliados”.

Cabe señalar que la EPS ha tenido una alta rotación de intervención. La primera designada para el cargo fue Sandra Milena Jaramillo, en septiembre de 2023, removida en noviembre de 2024. La siguió Jorge Arturo Suárez, quien renunció en junio de 2025. Luego asumió Cris Encarnación Reyes, que también renunció en noviembre de ese año. Después llegó Germán Darío Gallo, removido en julio de 2026. El actual agente interventor, Mauricio Molina, asumió ese mismo mes.

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