Hay nueva directora encargada de la Adres, el “banco de la salud”: Carmen Rocío Rangel

Medicine trade, Rising medicine prices Foto: Getty Images - zhuweiyi49

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El nuevo Gobierno sigue moviendo las fichas en cargos clave del sector salud. Uno de los movimientos más recientes está en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la entidad encargada de recaudar y administrar los billonarios recursos del sistema y conocida como el “banco de la salud”. A través del Decreto 1180 de 2026, el Gobierno terminó el encargo de César Andrés Jiménez Valencia como director general y designó en su reemplazo, también en calidad de encargada, a Carmen Rocío Rangel Quintero. La decisión rige desde el 11 de agosto.

Jiménez Valencia había asumido el cargo el 3 de agosto, luego de que el Gobierno saliente lo encargara mediante el Decreto 0900. Es decir, permaneció 8 días al frente de la entidad.

Rangel Quintero llega a la dirección desde la propia ADRES. Hasta ahora se desempeñaba como directora de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y, según el nuevo decreto, cumple los requisitos para asumir la dirección general. Además, continuará ejerciendo las funciones de su cargo como directora técnica mientras esté al frente de la entidad.

La nueva directora encargada es contadora pública de la Universidad Antonio Nariño y especialista en Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Su experiencia está ligada a la gestión de recursos públicos: ha sido asesora de la ADRES y contratista del Ministerio de Salud y Protección Social y del DNP. También fue asesora de presupuesto de Tipacoque y secretaria de Hacienda de Soatá. Con este movimiento, el nuevo Gobierno sigue definiendo su equipo en una de las entidades centrales para el funcionamiento financiero del sistema de salud. Por ahora, sin embargo, la dirección de la ADRES continúa en calidad de encargo y no hay un nombramiento en propiedad.

A este movimiento se suman otros dos nombramientos más, anunciados en las últimas horas por Minsalud: Mónica Rocío Lombana asumió como superintendente nacional de Salud encargada y Marcela Brun Vergara llegó como nueva viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud. Ambas tienen experiencia previa en el sector y llegan a cargos estratégicos en un momento marcado por la situación financiera de las EPS, la discusión sobre los recursos del sistema y los retos para garantizar la atención de los pacientes.

Mientras Lombana tiene una trayectoria principalmente hospitalaria y en la Supersalud, Brun cuenta con experiencia en la regulación del aseguramiento y la administración de los recursos de la salud, incluido su paso por el Ministerio de Salud y la ADRES.

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