Hospital San José continuará atendiendo a pacientes de la Nueva EPS en Bogotá

El centro médico aseguró que seguirá suministrando atenciones y servicios a los pacientes de la Nueva EPS tras llegar a un acuerdo. El hospital había denunciado, hace un día, la falta de interlocución ante la falta de pagos por parte de la EPS.

El Hospital San José y la Nueva EPS anunciaron que llegaron a un acuerdo para evitar el cierre de los servicios para los afiliados de esta EPS, como se había anunciado hace un día debido, según indicó el centro médico, a la falta sistemática de pagos.

“Se continuará suministrando atenciones y servicios de salud a todos los afiliados y beneficiarios del régimen contributivo vinculados a Nueva EPS, garantizando con oportunidad y seguridad el acceso a todos los servicios ofertados, de acuerdo con la capacidad instalada de nuestra institución”, indicó el Hospital San José, en una comunicación escrita a la EPS.

Por su parte, la Nueva EPS anunció que seguirá trabajando con “toda su red de prestadores, para garantizar atención oportuna, con calidad y continuidad para nuestros afiliados”.

Vale señalar que, el pasado jueves, el hospital anunció a través de un documento que rescindía su contrato con la EPS a partir de diciembre de 2025, por deudas sin pagar.

El hospital, que es uno de los pocos centros donde se atienden patologías y dictámenes complejos, denunció en su momento la falta sistemática de pagos por parte la EPS, lo que ha contribuido una deuda creciente.

“Nuestra capacidad instalada es pequeña y hemos tenido problemas de relacionamiento y no hay interlocución con la Nueva EPS; no tenemos pagos regulares y la deuda se viene creciendo; no tenemos una cartera clara, porque los dineros van y vienen en glosas. Entonces esto hace que no sea un cliente fácil para nosotros”, indicó, en su momento, Carlos Pérez Moreno, director de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José.

En el acuerdo anunciado por ambas partes no se detalló cuál será la estrategia para subsanar la deuda de la Nueva EPS con el centro médico.

Cierre de servicios en la Shaio

La situacíón del Hospital San José se suma a la de la Clínica Shaio que también decidió terminar su contrato con la Nueva EPS debido a meses de impagos y de bajo recaudo que ponen, según la institución, en peligro su “estabilidad financiera”.

“Durante los últimos meses hemos sostenido este vínculo con el mayor compromiso, garantizando la atención en salud a los afiliados de Nueva EPS, incluso en condiciones operativas extremas. Sin embargo, la falta sistemática de pagos por parte de esa entidad ha llevado a la Fundación a una situación crítica, al punto de no contar hoy con la capacidad financiera para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera dicha EPS”, se lee en un documento de notificación enviado a la Nueva EPS.

Según precisó la clínica Shaio, la deuda supera actualmente los $95.500 millones. “Mucha de ella con una cartera más de 360 días y con un recaudo muy inferior a lo facturado y radicado”, indica el centro médico, en la notificación a la EPS.

La clínica informó, por su parte, en el año 2024 y lo que lleva del 2025, tuvo más de 55.000 ingresos por atenciones de salud a pacientes afiliados de la Nueva EPS. Además, para dimensionar la evolución de la deuda, la clínica Shaio dio a conocer la siguiente tabla que muestra la evolución de deuda en comparación a los pagos realizados por la Nueva EPS.

“De la información anterior se puede evidenciar situaciones dramáticas en donde, en la mayoría de los meses de 2025, la Fundación dispuso de aproximadamente $8.000.000.000 para la atención de los afiliados de la Nueva EPS mientras que los pagos recibidos oscilaron entre el 0,5 % y 23 %. Este desbalance estructural ha generado un desgaste financiero severo”, aseguró la clínica, a través del documento. “La atención a los afiliados de la Nueva EPS está absorbiendo toda la caja operativa de la Fundación, comprometiendo su viabilidad en el muy corto plazo y acercándonos, de continuar esta situación, al cierre definitivo de los servicios”.

Ante esta situación, el director de la clínica, Gilberto Mejía, dio esta semana una serie de claridades sobre lo que esto implica para los afiliados de la EPS y para las personas atendidas en este centro médico.

Uno de los primeros puntos en los que enfatizó Mejía es que se continuará prestando, de manera transitoria, servicios a los usuarios de la Nueva EPS mientras se define cómo se realizará su traslado a otras instituciones prestadoras de salud.

En entrevista con Blu Radio, Mejía aseguró que la terminación del contrato fue una decisión que se tomó de manera preventiva, y que no implica un cierre abrupto de los servicios. “No estamos cerrando, seguiremos atendiéndolos hasta que lleguemos a esa fecha y podamos localizarlos en los sitios adecuados para que tengan una atención integral", aseguró.

En ese sentido, la clínica aseguró que no se va a cancelar ninguna autorización, ni ninguna cita que tenga programada los afiliados a la EPS.

“Nosotros atendemos alrededor de 14 mil pacientes mensuales y de esos pacientes, más o menos el 20,22 % son pacientes de Nueva EPS. Entonces sí es un impacto importante para este tipo de pacientes", manifestó Mejía, en declaraciones a medios de comunicación.

