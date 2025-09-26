Hospital San José ya no atenderá a pacientes de Nueva EPS en Bogotá ¿desde cuándo?

El comunicado indica que los usuarios tendrán atención hasta el 1 de diciembre de 2025. Foto: Hospital San José

Una carta de unos cuantos párrafos acaba de poner punto final al contrato para prestar servicios que tenía el Hospital San José con la Nueva EPS desde hace 17 años. A través de una misiva publicada este jueves se reveló que el centro asistencial, considerado como alfil clave en el acceso a la salud, rescinde su contrato con la entidad a partir de diciembre de 2025, por deudas sin pagar.

El San José es uno de los pocos centros donde se atienden patologías y dictámenes complejos e, incluso, este año cumplió 100 años de servicios. El motivo: de acuerdo con el texto, el Hospital argumenta que la falta sistemática de pagos por la EPS ha contribuido a que la deuda cada día crezca más, para atender a cientos de pacientes del régimen contributivo.

Con esta decisión se pone fin a una relación de larga data, que inició en 2008, cuando ambas entidades firmaron un contrato en el que se establecía la atención de los ciudadanos en las instalaciones del Hospital.

“Nuestra capacidad instalada es pequeña y hemos tenido problemas de relacionamiento y no hay interlocución con la Nueva EPS; no tenemos pagos regulares y la deuda se viene creciendo; no tenemos una cartera clara, porque los dineros van y vienen en glosas. Entonces esto hace que no sea un cliente fácil para nosotros”, comentó Carlos Pérez Moreno, director de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José.

En la misiva se comenta que la decisión fue tomada por el Hospital para “garantizar los principios de legalidad, igualdad y universalidad; el respeto por los derechos de los usuarios y la sostenibilidad de las instituciones prestadoras de servicios”.

Así las cosas, el servicio a pacientes de la Nueva EPS iría hasta el 1 de diciembre de este año; a partir de ahí, será responsabilidad de la entidad prestadora de salud encontrar un centro médico que trate sus diagnósticos. En ese lapso de tiempo, comenta el Hospital, habrá una brecha suficiente para hacer la transición de pacientes, historias clínicas y nuevos casos a atender.

En cuidados intensivos

La situación de los hospitales del país con la Nueva EPS no es nueva, justamente este miércoles la Clínica Shaio, otro referente en el acceso a la salud en la capital, anunció que también cesará sus compromisos contractuales con la empresa prestadora de salud por una deuda que supera los $ 95.000 millones, algunos de esos montos pendientes desde hace más de un año, como indicaron en la sección Salud de El Espectador.

“la falta sistemática de pagos por parte de esa entidad ha llevado a la Fundación a una situación crítica, al punto de no contar hoy con la capacidad financiera para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera dicha EPS”, explicó la Shaio a través de un comunicado.

La Nueva EPS, además, enfrenta un estado crítico en sus bolsillos, pues en abril de 2024 fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud al presentar supuestas irregularidades en sus arcas y, además, existir indicios de falta de transparencia a la hora de reportar al Estado los estados financieros.

La entidad, que reúne a cerca de 11 millones de afiliados de regímenes contributivo y subsidiado, incluso fue catalogada como una “empresa inviable” luego de que la Contraloría examinara sus cifras y finanzas.

El Gobierno de Gustavo Petro, por su parte, ha denunciado que los tiempos de “vacas flacas” de la Nueva EPS se remontan a años atrás. Ahora, la entidad prestadora de salud más grande del país se queda sin otro hospital al cual enviar a sus pacientes.

“La terminación unilateral del contrato no solo se encuentra enmarcada en la autonomía para contratar que se refleja en los postulados acordados desde el año 2008, sino que está amparada por los Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022, y demás normativa vigente para el sector salud, que regula las relaciones entre los distintos actores intervinientes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, finaliza el comunicado del Hospital San José.

