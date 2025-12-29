Piden al INS compartir información clave para analizar virus como la influenza A(H3N2)

Los especialistas sugieren el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas, en caso de presentar síntomas respiratorios. Foto: Óscar Pérez

La Secretaría de Salud de Bogotá solicitó al Instituto Nacional de Salud (INS) la transferencia de los protocolos de secuenciación para virus respiratorios avalados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En otras palabras, la entidad pidió al instituto que comparta la metodología para analizar el material genético de virus como los subtipos de influenza, a propósito de la reciente identificación del primer caso del subtipo H3N2, subclado K, en Colombia.

Como contamos en estas páginas, el pasado martes 23 de diciembre, el Ministerio de Salud confirmó lo que se venía anticipando. Una persona que había viajado recientemente desde Miami (Estados Unidos) hacia Colombia, presentó síntomas respiratorios leves (como fiebre, rinorrea y tos). Se trató del primer registro del virus de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1) en el país.

Según informó en ese momento la cartera de salud, “la identificación inicial fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en Salud Pública del INS”.

Ahora, la solicitud dirigida al INS a través de una carta firmada por el Subsecretario de Salud Pública, Julián Alfredo Fernández Niño, se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la vigilancia, contención, mitigación y capacidad de respuesta por parte de la entidad, teniendo en cuenta, además, la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud emitida hace un par de semanas.

“Cabe resaltar que el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá cuenta con la infraestructura necesaria para el procesamiento diagnóstico de virus respiratorios”, se lee en la carta. “Contamos con un laboratorio BSL3 (de bioseguridad nivel 3) con el área de cultivo celular en caso de requerirse”. Es decir, la Secretaría dispone de un laboratorio equipado para el análisis o la manipulación de virus bajo condiciones controladas, si llega a ser necesario.

La entidad también aseguró que su personal humano está capacitado para desarrollar e implementar procesos de extracción, amplificación, análisis y reporte de resultados. “Agradecemos que la transferencia incluya la capacitación al personal del área de Virología, los insumos necesarios para el proceso y controles positivos”, agregó la Secretaría.

“Desde ya valoramos su disposición para el trabajo conjunto que permitirá fortalecer la vigilancia genómica Distrital y Nacional, garantizando la alineación normativa”, dijo al INS.

Recomendaciones ante la influenza A H3N2

El INS ha indicado que, según los reportes en lugares como Europa y Asia, la influenza A (H3N2), subclado K, no se trata de un resfriado común, sino de un virus que puede tener implicaciones importantes para población vulnerable, como pacientes inmunosuprimidos, y personas mayores.

En ese sentido, el instituto ha hecho un llamado a completar los esquemas de vacunación, y fortalecer los de adultos mayores, gestantes, niños menores de tres años y personal del sector salud. También en personas con comorbilidades de importancia, dentro de las que se incluyen:

- Enfermedades pulmonares crónicas, incluidos Asma y EPOC.

- Enfermedades cardiovasculares, incluida hipertensión y cardiopatías.

- Enfermedades renales.

- Enfermedades hepáticas Crónicas.

- Enfermedades metabólicas, incluidas Diabetes y obesidad.

- Inmunocomprometidos incluidos VIH y cáncer.

- Familiares de niños menos de 18 con cáncer.

Además, el INS insta a mantener condiciones adecuadas de ventilación en sitios en los que pueda haber riesgo de contagio, como centros educativos o centros de salud. En caso de presentar síntomas respiratorios, la recomendación para personas mayores de dos años es utilizar tapabocas.

Ante la presencia de síntomas como dificultad para respirar, coloración azulada en labios o uñas, fiebre persistente que no mejora con los medicamentos, somnolencia, tos intensa y persistente, el INS recomienda acudir a los servicios de urgencias.

