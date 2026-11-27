La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) se pronunció, luego de que se conociera un borrador de decreto del Ministerio de Salud que plantea reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de giro directo a las instituciones prestadores de servicios de salud. La asociación aseguró que enviará un documento con observaciones detalladas frente a ese proyecto, pero, por ahora, hizo un llamado al gobierno a “no avanzar abruptamente” y a abrir mecanismos de conversación para alcanzar consensos técnicos.

A través de un video, el director de la asociación, Juan Carlos Giraldo Valencia, recordó, en principio, que el giro directo es un mecanismo que lleva funcionando en el sistema, por lo menos, desde hace 14 años. A lo largo de varios gobiernos, se ha ido modificando y expandiendo.

Como hemos contado en El Espectador, por medio del giro directo la Adres, el llamado banco de la salud, transfiere directamente a hospitales, clínicas, entre otros, los recursos que les corresponden por los servicios prestados, en nombre de las EPS. Ahora, el Minsalud busca revocar los artículos 1 y 3 del Decreto 930 de 2026, publicado poco antes de la salida de Gustavo Petro de la presidencia, con el cual se había incrementado del 80 % al 90 % el porcentaje mínimo de giro directo.

De acuerdo con Giraldo, este mecanismo de giro directo busca preservar los recursos, haciéndolos fluir de manera rápida por un canal “visible y transparente, que nos permite saber en qué momento salen los recursos, a dónde llegan, cuáles son los beneficiarios y los montos que se movilizan a través del mismo”.

En ese sentido, a ojos de la ACHC, la reducción que propone el Minsalud significaría devolver COP 10 billones a la caja de cada una de las EPS, muchas de las cuales presentan serios problemas financieros y se encuentran intervenidas. Los indicadores de dichas entidades, agregó el director, son negativos, además de que tienen deudas cada vez más grandes con clínicas y hospitales.

“Si se decide no usar el canal del giro directo y se envía el recurso a la discreción de estas entidades que no están cumpliendo, ¿eso cómo aporta a la transparencia y al mejoramiento del flujo de recursos hacia el sector prestador?”, cuestiona la asociación.

Giraldo, en suma, se refirió a uno de los argumentos del Minsalud para justificar su propuesta: la necesidad de contar con recursos para cubrir gastos adicionales, como impuestos y anticipos, entre otros. Al respecto, la ACHC le plantea al gobierno que reglamente el artículo 23 de la Ley 1122 de 2007, que establece disposiciones sobre el porcentaje de administración de las EPS. Según Giraldo, ese porcentaje podría fijarse en alrededor del 6 %. “Si se decide establecer un nuevo techo para la administración alrededor de esos seis puntos, se podría mantener el 90 % actual de giro directo, liberando cuatro puntos que pueden servir para manejar todas esas eventualidades que invoca el gobierno como justificación”, dijo.

Otra de las propuestas del proyecto de decreto del Minsalud es priorizar la postulación del giro directo de acuerdo con las formas de contratación, favoreciendo la modalidad de pagos globales prospectivos y a la capitación. Así, deja en cuarto lugar el pago por evento. Frente a ello, la ACHC advierte que se trata de una disposición “altamente problemática en la coyuntura”, pues, dice, desconoce muchas de las dificultades de la operación real del sistema, las cuales han llevado a usar ese tipo de mecanismos.

Esto, especialemente en servicios de urgencias que “mantienen las puertas abiertas. Debido a la alta utilización que tienen los ciudadanos, pues no encuentran otras redes, la entrada es creciente”. Por lo tanto, agregó Giraldo, no priorizar el pago por evento, después de que los servicios son prestados en urgencias, “castigaría severamente a las instituciones que siguen creyendo en el sistema. Creemos que esto no es un incentivo, sino una imposición que, además, incursiona bruscamente en el espíritu del acuerdo de voluntades y en la libertad de negociación, de acuerdo con las condiciones específicas y técnicas de cada población, cada nivel de complejidad, cada patología y de cada institución”.

Por último, el director de la asociación reiteró que el sector prestador se encuentra altamente presionado y, aunque sigue respondiéndole a los usuarios, espera el apoyo del gobierno, mejorando el presupuesto del sistema, así como cumpliendo el plan de choque anunciado por Abelardo de la Espriella, que prometió COP 10 billones para estabilizar el sistema. Giraldo también subrayó la importancia de la capitalitalización de EPS intervenidas, y de no olvidar la atención a IPS afectadas por el sismo, incluyendo su talento humano en salud.

“Este proyecto tiene componentes que no van a ayudarnos a mejorar el flujo de recursos, ni a incrementar la transparencia en el sistema”, aseveró. “Presidente de la República: queremos pedir su intervención, sus buenos oficios en este momento, e invocar su presencia para obtener ayuda y protección para el sector prestador de servicios”.

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