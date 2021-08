Hospitales y clínicas piden apoyo extraordinario del gobierno para atender la pandemia

Según los resultados de la segunda encuesta Covid-19 realizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), 97% de las instituciones de salud consultadas ya adelantaron acciones para reforzar los elementos de protección personal. La disponibilidad de estos dispositivos de bioseguridad pasó de 4.4 semanas a 6 semanas en promedio.

La encuesta también mostró que el 32%, de las más de 100 instituciones consultadas, ampliaron su nómina de trabajadores para prestar los servicios de la contingencia sanitaria. Sin embargo, y aunque parezca paradójico en una crisis de salud, los hospitales y clínicas han reportado pérdidas inconmensurables por las múltiples cancelaciones de procedimientos y consultas que se hacen regularmente. “Los resultados de la encuesta reafirman que el sector hospitalario se ha preparado y ha hecho esfuerzos extraordinarios por responder al país en estos momentos de pandemia, pero debido a la baja ocupación actual, al no pago de la cartera antigua, el envejecimiento de la cartera corriente y las deudas de las EPS liquidadas, se ha acrecentado la crisis financiera de los hospitales y clínicas colombianos”, señaló la ACHC en un comunicado de opinión.

En el balance que la organización ha hecho, hasta el momento se calcula que el porcentaje de cancelación de procedimientos o intervenciones programadas aumentó al pasar de 72% a 74%; en mayor proporción por decisión de la EPS con un 47%, por decisión del paciente el 30% y por decisión de la IPS el 23%. Respecto al porcentaje de ocupación, en los servicios de urgencias disminuyó al 41%, la ocupación general pasó de 49% a un 48%, en cuidados Intermedios se redujo al pasar de 53% al 46% y la de cuidado intensivo aumentó pasando de un 49% a un 52% de ocupación, en el grupo consultado.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas advirtió al Ministerio de Salud, a través de una carta enviada en días pasados, que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para pagar las deudas de los hospitales y clínicas no han sido realmente efectivas: “Ya no es momento de seguir esperando que las EPS se acojan voluntariamente, pues de no hacerse obligatorio, dichas medidas serán meras expectativas y no una realidad de ingreso para las IPS públicas y privadas del país”, señaló Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la ACHC.

Para el gremio hospitalario es imperativo que el gobierno establezca medidas extraordinarias para solventar la situación de crisis y que además “disponga obligatoriamente de todos los recursos de las reservas técnicas de las EPS para el pago de las deudas a las IPS, a través de giro directo”, agregó en su comunicado la organización. Y, finalmente, frente al personal de salud solicitó que se establezca el pago completo de las atenciones de los pacientes sospechosos, el pago oportuno de las atenciones brindadas incluyendo los elementos de protección personal para los trabajadores sanitario.