Durante la tarde de ayer, 20 de junio, el Ministerio de Salud reportó 599 fallecimientos por COVID-19, además de los nuevos 27.818 nuevos casos registrados. Se trató de una cifra importante, ya que nos llevó a sumar las 99.934 muertes por coronavirus desde que empezó la pandemia, lo que implica que hoy, 21 de junio, llegaremos a las 100 mil muertes por COVID-19 en Colombia.

La cifra está lejos de ser esperanzadora, sobre todo cuando se sabe también que estamos en el tercer pico, el más pronunciado y largo de todos, y cuando la cifra de muertes diarias se ha mantenido por encima de las 500 desde que comenzó el mes de junio.

Entender cómo Colombia llegó a este escenario no es fácil. La pandemia no solo es una crisis sanitaria, sino social, educativa y económica, por eso cada país la ha vivido, enfrentado y sentido de diversas formas. De hecho, no solo cada país, sino cada departamento, ciudad y territorio.

Para entender cómo llegamos a este punto de la pandemia, El Espectador invitó a tres expertos y un grupo de investigación para que explicaran no sólo los factores que nos trajeron a esta situación, sino cuáles son los posibles pasos para mitigar esta curva.

A continuación, puede encontrar los textos escritos por Laura Andrea Rodríguez Villamizar, Álvaro Javier Idrovo y Silvana Zapata, los tres epidemiólogos, así como uno escrito por varios investigadores del grupo COLEV de la Universidad de Los Andes.