Impuestos al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas: el llamado que hace la OMS

Incrementar en un 50 % los impuestos saludables prevendría 50 millones de muertes prematuras en los próximos 50 años, según la organización.

Redacción Salud
15 de enero de 2026 - 12:15 p. m.
Recientemente, en el marco de la Emergencia Económica, el Gobierno decretó un aumento en los impuestos a varias bebidas alcohólicas en Colombia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado para que se aumenten los impuestos saludables, aquellos que imponen una carga tributaria sobre las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas en el mundo.

Con la estrategia “3 para el 35″, la organización quiere promover un incremento por lo menos del 50 % en los impuestos que pagan este tipo de productos, con el objetivo de hacerlos menos asequibles y reducir su impacto en la salud pública.

“El consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas está agravando la epidemia de enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes, son responsables de más del 75 % de las muertes en todo el mundo. Un informe reciente muestra que un aumento único del 50 % en el precio de estos productos podría prevenir 50 millones de muertes prematuras en los próximos 50 años”, dijo la OMS en un comunicado sobre la estrategia.

Los impuestos saludables, como ha dicho en varias ocasiones la organización, tiene un doble beneficio para los sistemas de salud. Por una parte, desincentivan el consumo de productos que tienen un impacto en la salud pública, ayudando a reducir la presión que las enfermedades no transmisibles generan en los sistemas de salud.

Por otra parte, representan un importante recaudo por parte del Estado que puede destinarse al fortalecimiento de la atención en salud, así como de las estrategias de prevención.

“Los impuestos sanitarios son una de las herramientas más poderosas que tenemos para promover la salud y prevenir enfermedades”, dijo Tedros Adhanom, director de la OMS, en un comunicado publicado ayer.

Según la organización, entre 2012 y 2022 se presentó un aumento del 50 % en los impuestos al tabaco en cerca de 140 países. El objetivo es que, de aquí a 2035, se dé un incremento similar, pero aplicado también a bebidas alcohólicas y azucaradas.

La OMS ha hecho referencia al caso de Colombia. Como hemos contado en El Espectador, el país ha implementado varios de estos impuestos saludables a productor como el tabaco, el alcohol (sin incluir a la cerveza, que es la más consumida en este grupo de productor), y a las bebidas azucaradas.

Recientemente, un estudio demostró que la implementación de algunos de estos (bebidas azucaradas) no tuvieron un impacto en el empleo ni en los ingresos de las industrias que las producen, uno de los argumentos que se ha utilizado para oponerse a los impuestos saludables.

“El mercado global de bebidas azucaradas y alcohólicas genera miles de millones de dólares en beneficios y alimenta un consumo masivo a escala mundial. Sin embargo, los gobiernos solo captan una pequeña parte de ese valor a través de impuestos con fines sanitarios, lo que deja a las sociedades con los costos sanitarios y económicos a largo plazo”, añadió la organización.

El llamado que hace la OMS es a que se revisen los beneficios que se otorgan a estas industrias y que se incremente la carga impositiva sobre estos productos.

Jineth Satizabal(74691)Hace 1 hora
Ahí le hablan María Fernanda Cabal!!!!
