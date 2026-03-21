Iniciaron inscripciones al segundo proceso del Servicio Social Obligatorio: fechas y plazas

El ministerio invitó a los profesionales en bacteriología, enfermería, medicina y odontología que estén interesados a inscribirse para el proceso, cuyo sorteo se realizará el jueves 16 de abril. Foto: Minsalud

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El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer a través de un comunicado que desde el viernes 20 de marzo y hasta el lunes 30 de marzo estarán abiertas las inscripciones para el segundo proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 2026.

Por esta razón, el ministerio invitó a los profesionales en bacteriología, enfermería, medicina y odontología que estén interesados a inscribirse para el proceso, cuyo sorteo se realizará el jueves 16 de abril.

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De acuerdo con la cartera, en esta ocasión habrá 904 plazas disponibles, distribuidas en las diferentes profesiones y regiones del país, según reportaron las secretarías de salud departamentales y municipales.

El proceso de inscripciones, recordó el ministerio, es gratuito y solo puede adelantarse a través de la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, a la cual puede acceder haciendo clic acá.

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La cartera recomienda leer atentamente las indicaciones del instructivo que explica el proceso de diligenciamiento y el seguimiento del trámite. Posteriormente, los interesados deben diligenciar el formulario de inscripción y revisar y seleccionar las cinco plazas de su interés, además de organizar los departamentos en orden de preferencia. (Consulte acá la lista completa de las plazas disponibles).

Por último, deberá adjuntar los soportes de los documentos relacionados al momento de diligenciar el formulario de inscripción.

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Los documentos requeridos son: documento de identificación escaneado por las dos caras, diploma de grado escaneado por las dos caras evidenciando libro y folio cuando lo contenga y acta de grado. Si el título se obtuvo en el exterior, debe anexar la resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación junto al documento de identificación con el cual se aprobó.

Si la persona no está graduada aún, debe anexar la certificación de la Institución de Educación Superior donde quede expresado el compromiso de grado en una fecha previa al 30 de abril de 2026.

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