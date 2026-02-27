INS confirma tres casos de sarampión con antecedentes de viaje al exterior

Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud (INS). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), durante una rueda de prensa realizada este viernes 27 de febrero, confirmó tres casos de sarampión en personas que viajaron a México. “Es importante aclarar que no hay casos de sarampión autóctonos; los que confirmamos son importados”, anotó la directora.

De acuerdo con la funcionaria, dos de estos casos se presentaron en Bogotá, donde han tenido una comunicación constante con la Secretaría de Salud de la ciudad para llevar a cabo las medidas de monitoreo y prevención necesarias. Son dos personas de 29 y 30 años, que, según dijo el INS, están estables. Del tercero, añadió, es un paciente de 35 años de Santander.

“Todos son provenientes de México”, dijo Pava y agregó que a cada uno de los pasajeros que iban en el vuelo con estos tres pacientes, les hacen un seguimiento durante 30 días con el objetivo de realizar un cerco epidemiológico.

Entre las recomendaciones que entregó Pava, magíster en toxicología, está que aquellas personas que viajen a países de alto riesgo de contagio, como México, Estados Unidos o Canadá, accedan a una vacuna de refuerzo entre 15 días y un mes antes del viaje.

“Y, si llegó de estos países y presenta síntomas muy parecidos a la gripa, como fiebre o rinorrea, acompañados de un brote o una erupción en la piel, los invitamos a acudir a los servicios de urgencias”, anotó Pava y recalcó la importancia de que las personas revisen que cuentan con dos dosis de vacuna de triple viral.

Estas vacunas se aplican, generalmente, en niños de un año y un refuerzo cuando tienen 18 meses. “Las coberturas de vacunación bajaron, no solo en sarampión; eso hizo que los casos en el mundo aumentaran”, comentó Pava después de invitar a la población a vacunarse. En Colombia, este biológico es gratuito.

Este anuncio llega en un momento en que el sarampión vuelve a ganar terreno en el mundo y en la región. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. En las Américas se reportaron 14.891, una cifra 32 veces mayor que la de 2024.

Aunque Colombia sigue siendo un país declarado como libre de sarampión, como han dicho a El Espectador epidemiólogos y estudiosos del tema, el país enfrenta un riesgo importante, principalmente porque el Mundial de Fútbol se realiza en México, Estados Unidos y Canadá. Esos tres países concentran hoy más del 95 % de los casos de sarampión en el mundo. También hay brotes en Argentina y Bolivia.

Lo que debe saber del sarampión

¿Qué es el sarampión?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones e incluso la muerte. A nivel mundial, sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, pese a que existe una vacuna segura y eficaz para prevenirlo.

¿Cómo se propaga el sarampión?

Puede contagiarse cuando una persona infectada tose o estornuda. Según UNICEF, otras personas pueden infectarse si respiran aire contaminado o tocan una superficie infectada y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Este virus puede vivir hasta dos horas en el aire o en una superficie.

De acuerdo con la OMS, una persona infectada puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes de la aparición de la erupción hasta cuatro días después de su aparición.

¿Qué tan transmisible es el sarampión?

Muy transmisible. De hecho, de todos los virus, el del sarampión es uno de los más transmisibles, incluso más que la COVID-19, la gripe, la varicela o el ébola. La OMS explica que, por cada persona que contrae sarampión, entre 12 y 18 personas más se infectarán si no están vacunadas.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre siete y catorce días después del contacto con el virus, aunque en algunos casos el período de incubación puede extenderse un poco más.

La enfermedad comienza con fiebre alta, tos, goteo nasal y conjuntivitis, es decir, ojos rojos y llorosos. En esta fase inicial, la OMS cuenta que también pueden aparecer las llamadas manchas de Koplik, pequeños puntos blancos dentro de la boca que son característicos del sarampión.

La conocida erupción cutánea aparece por lo general entre tres y cinco días después de los primeros síntomas. Suele comenzar en la cara, cerca de la línea del cabello y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies.

¿Quién está en riesgo?

La OMS es clara: cualquier persona no inmune (no vacunada o vacunada pero sin desarrollar inmunidad) puede infectarse. Sin embargo, hay varios grupos poblacionales con mayor probabilidad de sufrir complicaciones, como los niños pequeños no vacunados y las mujeres embarazadas.

¿Hay tratamiento contra el sarampión?

La OMS señala que no existe un tratamiento específico para el sarampión. Los cuidados deben centrarse en aliviar los síntomas, hacer sentir cómoda a la persona y prevenir complicaciones.

