Detectan caso de sarampión en Bogotá: se está a la espera de confirmación oficial del INS

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que se está evaluando un caso sospechoso de sarampión en una persona que realizó un viaje internacional. Se trata de un hombre de 30 años, quien llegó a Bogotá desde México y actualmente está estable y bajo seguimiento médico.

Como hemos contado en El Espectador, Colombia, hasta el momento, se mantiene libre de la infección, pero con un mundial de fútbol a las puertas y la masiva movilización de personas que implica, científicos, médicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han advertido que los próximos meses representan una ventana especialmente riesgosa para la reintroducción y la aparición de brotes importados.

Ahora, el Minsalud y el INS están evaluando este caso, después de que el Distrito de Bogotá obtuviera el resultado positivo para sarampión mediante técnica PCR en muestras de hisopado y orinas, que fueron tomadas al hombre el pasado 15 de febrero. Las muestras fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del INS para su confirmación y notificación oficial.

Por ahora, el Minsalud y el instituto no han determinado el diagnóstico. “La información final de este caso será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales en los próximos días”, indicaron.

Algunos profesionales y funcionarios han manifestado su preocupación ante la espera de estos resultados definitivos. Uno de ellos fue el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) enfatizó que han pasado cuatro días desde que las autoridades de salud cuentan con las muestras.

El médico epidemiólogo Julián Fernández Niño también publicó en dicha plataforma: “En otras épocas, los casos importados de sarampión eran confirmados o descartados por el INS en menos de 12 horas. En este caso, la muestra se encuentra en análisis por ellos desde hace cuatro días. Deben ser más rápidos en emergencia”.

A su preocupación se sumó Zulma Cucunubá, directora del Instituto Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, quien apuntó que “tantos días no es un tiempo aceptable para confirmar un caso. Más aún si ya hay tanta evidencia y cuando esta emergencia lleva anunciada por meses”.

Fernández, quien además es subsecretario de Salud Pública de Bogotá, dio más detalles del caso. Explicó que el hombre que viajó desde México no tendría antecedentes de vacunación reciente reportados, lo cual, dijo, refuerza la necesidad de oportunidad en la respuesta. Subrayó que cualquier demora o recentralización de decisiones podría impactar acciones oportunas en salud pública.

“Comunicar un resultado para proteger la salud, no es una notificación, es comunicación de riesgo”, expresó el médico, y aseguró que el Distrito de Bogotá continuará actuando con “la mayor velocidad posible”.

Por su parte, el Minsalud y el INS afirmaron que se están siguiendo los debidos protocolos para realizar las pruebas y determinar el diagnóstico, lo cual incluye el análisis de más muestras del sujeto y pruebas complementarias que permitirán determinar con precisión si, en efecto, se trata de sarampión.

La Secretaría Distrital de Salud explicó que la confirmación de un caso importado no implica transmisión autóctona. Dio un parte de tranquilidad, comentando que el paciente se encuentra actualmente en su domicilio, bajo seguimiento estricto, recibiendo la atención correspondiente y sin presentar, hasta el momento, complicaciones clínicas.

En suma, las autoridades de salud hicieron un llamado a las entidades territoriales para que sigan los lineamientos de detección, notificación y seguimiento de casos sospechosos. Entre las acciones de vigilancia en salud pública que adelantan el Minsalud y el INS, en articulación con diferentes actores, están:

Aislamiento domiciliario del caso y seguimiento clínico

Investigación epidemiológica de campo

Identificación, clasificación y monitoreo de contactos

Búsqueda activa comunitaria e institucional

Monitoreo de coberturas, análisis y vacunación de personas sin antecedente vacunal

Bloqueo vacunal, asegurando una dosis adicional de sarampión y rubeola a los contactos del caso

Un llamado a la vacunación

El sarampión es una enfermedad viral que se puede transmitir vía aérea al toser, estornudar o incluso al respirar en espacios cerrados. Sin embargo, el Minsalud recordó que es prevenible mediante vacunación y que, por esa razón, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola, se encuentran disponibles y de manera gratuita en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país.

Además, son aplicadas a través de equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud en aeropuertos, puertos marítimos, fluviales y terrestres, y en jornadas en casa.

La vacuna está indicada en:

- Niños y niñas entre 6 y 11 meses, quienes deben recibir la “dosis cero” y completar su esquema con dos dosis a los 12 y 18 meses si viajan a países con reporte de casos.

- Niños y niñas de 1 a 10 años: deben tener dos dosis de triple viral.

- Población de 6 a 16 años: debe recibir la dosis adicional SR si no la recibió durante la campaña de vacunación desarrollada en 2020 y 2021.

- Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: deben recibir una dosis mínimo 15 días antes del viaje.

- Trabajadores de instituciones de salud: las IPS deben verificar el antecedente vacunal de todo su personal; quienes no cuenten con soporte físico o digital deben recibir la dosis adicional.

- Contactos de casos sospechosos de sarampión menores de 60 años o con antecedente vacunal incierto.

- Personas vinculadas a los sectores turismo, hotelero y de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

El Minsalud instó a los padres, cuidadores, trabajadores de la salud y, sobre todo, a viajeros con destinos a México, Canadá, Estados Unidos y otros países con casos confirmados, a verificar y completar oportunamente los esquemas de vacunación.

Del mismo modo, recomendó acudir a los servicios de salud ante la presencia de fiebre y erupción en la piel. La ciudadanía, agregó, debe informarse únicamente a través de los canales oficiales de las autoridades sanitarias, “con el fin de proteger la salud individual y colectiva y mantener a Colombia libre de sarampión”.

