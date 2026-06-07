Investigadores alertan sobre los efectos del teletrabajo en la salud mental

Imagen de referencia. El estudio arrojó que quienes teletrabajan pasaron más tiempo trabajando solos y evitaron las actividades sociales con sus amigos. Foto: Pixabay

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Desde la pandemia por covid-19, se estima que el teletrabajo se ha cuadruplicado en el mundo durante los últimos cinco años. Este cambio en el mundo laboral se ha abordado en varias investigaciones, en particular para medir los cambios en términos de productividad, así como en la satisfacción laboral.

Sin embargo, de acuerdo con los autores de un artículo publicado hace unos días en la revista Science, se ha dado poca atención a los impactos que el teletrabajo genera en la salud mental de las personas.

En su estudio, investigadores de las universidades de Harvard y Virginia, junto con el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, analizaron cómo cambió el bienestar de la población antes y después de la pandemia. Para ello, compararon la situación de los trabajadores cuyos empleos permiten el teletrabajo con la de aquellos que deben desempeñar sus labores de manera presencial.

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Para poder estudiar esta relación, los autores tomaron los resultados de cinco encuestas representativas, aplicadas entre 2011 y 2024, a una muestra total de 588.322 participantes.

Así, encontraron que las personas en empleos que permiten el teletrabajo pasaron más tiempo trabajando solos y evitaron las actividades sociales con sus amigos. Esto, a su vez, les hacía sentirse más aislados tanto durante como después del trabajo.

“En comparación con quienes desempeñan trabajos que no permiten el teletrabajo, los trabajadores con empleos que sí lo permiten pasaron aproximadamente una hora más a solas cada jornada laboral tras la pandemia. Además, estos trabajadores aumentaron de forma notable el número de días que pasaban completamente solos y redujeron sus actividades sociales después del trabajo. El aumento del aislamiento fue más significativo entre quienes vivían solos, cuya probabilidad de pasar todo el día sin contacto social se incrementó en siete puntos porcentuales”, indican los investigadores.

Frente a los impactos en la salud mental de los trabajadores, los autores concluyeron que las personas que tenían trabajos aptos para hacerse de forma remota sufrieron un impacto negativo en su salud mental, en comparación con quienes tenían que ir a trabajar presencialmente.

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“El aumento del malestar fue aproximadamente el doble entre las personas que vivían solas en comparación con las que vivían con su familia. Otros indicadores del malestar mental (como la frecuencia de la depresión, el uso de los servicios de salud mental y las recetas de antidepresivos) muestran tendencias similares”, se lee entre las conclusiones del estudio.

Para los investigadores, estos resultados apuntan a que el trabajo remoto aumenta sustancialmente el aislamiento y empeora la salud mental de los empleados. En particular, se destaca que los trabajadores deberían ser más conscientes del costo que esta modalidad de trabajo está teniendo en sus vidas. “Comprender el impacto del teletrabajo en la salud mental es importante tanto para los trabajadores a la hora de decidir dónde trabajar como para las empresas y los gobiernos a la hora de establecer políticas de teletrabajo”, indicaron.

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En Colombia, de acuerdo con el más reciente estudio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el número de personas que trabajaban bajo esta modalidad pasó de 209.173 en 2020 a 868.792 en 2022.

Otro estudio, publicado por el Banco de la República a mediados de 2025, apunta a “que en el periodo de pospandemia las vacantes para teletrabajo se han incrementado en un 4,4 %. Por otro lado, sin controlar por sesgos de habilidades, las vacantes teletrabajables muestran salarios mayores entre el 10 % y 23 % frente a aquellas no teletrabajables; sin embargo, al controlar por los sesgos asociados con las habilidades específicas del teletrabajo, el incremento en el salario no resulta estadísticamente significativo”.

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